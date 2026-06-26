Jacob Petrus, premiado por su labor divulgativa al frente de 'Aquí la Tierra'

Jacob Petrus ha sido galardonado en los últimos días con varios reconocimientos por su labor al frente del programa de La 1 ‘Aquí la Tierra’. GREFA le ha otorgado el Premio GREFA de Comunicación ambiental en su 45º aniversario; los Premios Canal Isabel II le han dado el premio a la Trayectoria Individual en la Cultura y Divulgación del Agua por su capacidad para acercar al gran público el conocimiento científico sobre el agua, el clima y la meteorología; y, finalmente, la Fundación de Estudios Rurales le ha concedido el Premio Comunicación 2026 por su labor de divulgación científica.

45º aniversario de GREFA El Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) ha concedido el Premio GREFA de Comunicación ambiental a Jacob Petrus gracias a su labor al frente del programa ‘Aquí la Tierra’. Todos los galardonados comparten un denominador común: el vínculo que han mantenido y mantienen con GREFA, lo que confiere al reconocimiento un marcado carácter emotivo. En su 45º aniversario, GREFA concede estos premios a personas, entidades e instituciones que han destacado por su compromiso con la naturaleza. La cantante Eva Amaral, los conservacionistas Jesús Garzón y Benigno Varillas, la organización WWF España o el centro de investigación IREC figuran entre los premiados.

Premios Canal Isabel II Jacob Petrus ha sido también galardonado en la primera edición de los Premios Canal Isabel II. La distinción ha sido a la Trayectoria Individual en la Cultura y Divulgación del Agua por su capacidad para acercar al gran público el conocimiento científico sobre el agua, el clima y la meteorología. Su labor divulgativa ha contribuido a mejorar la comprensión social de fenómenos complejos como las sequías o el cambio climático, fomentando un uso más responsable del agua. La primera edición de los Premios Canal de Isabel II nace para reconocer las actuaciones más relevantes en el ámbito de la gestión del agua urbana y poner en valor el compromiso, la innovación y las buenas prácticas en este sector. Forma parte del amplio programa de iniciativas ideadas por la empresa pública madrileña para conmemorar los 175 años de su nacimiento.