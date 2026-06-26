Jacob Petrus, premiado por su labor divulgativa al frente de 'Aquí la Tierra'
- Ha sido galardonado en el 45º aniversario de GREFA, en los Premios Canal Isabel II y en los Premios de la Fundación de Estudios Rurales
Jacob Petrus ha sido galardonado en los últimos días con varios reconocimientos por su labor al frente del programa de La 1 ‘Aquí la Tierra’. GREFA le ha otorgado el Premio GREFA de Comunicación ambiental en su 45º aniversario; los Premios Canal Isabel II le han dado el premio a la Trayectoria Individual en la Cultura y Divulgación del Agua por su capacidad para acercar al gran público el conocimiento científico sobre el agua, el clima y la meteorología; y, finalmente, la Fundación de Estudios Rurales le ha concedido el Premio Comunicación 2026 por su labor de divulgación científica.
45º aniversario de GREFA
El Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) ha concedido el Premio GREFA de Comunicación ambiental a Jacob Petrus gracias a su labor al frente del programa ‘Aquí la Tierra’. Todos los galardonados comparten un denominador común: el vínculo que han mantenido y mantienen con GREFA, lo que confiere al reconocimiento un marcado carácter emotivo.
En su 45º aniversario, GREFA concede estos premios a personas, entidades e instituciones que han destacado por su compromiso con la naturaleza. La cantante Eva Amaral, los conservacionistas Jesús Garzón y Benigno Varillas, la organización WWF España o el centro de investigación IREC figuran entre los premiados.
Premios Canal Isabel II
Jacob Petrus ha sido también galardonado en la primera edición de los Premios Canal Isabel II. La distinción ha sido a la Trayectoria Individual en la Cultura y Divulgación del Agua por su capacidad para acercar al gran público el conocimiento científico sobre el agua, el clima y la meteorología. Su labor divulgativa ha contribuido a mejorar la comprensión social de fenómenos complejos como las sequías o el cambio climático, fomentando un uso más responsable del agua.
La primera edición de los Premios Canal de Isabel II nace para reconocer las actuaciones más relevantes en el ámbito de la gestión del agua urbana y poner en valor el compromiso, la innovación y las buenas prácticas en este sector. Forma parte del amplio programa de iniciativas ideadas por la empresa pública madrileña para conmemorar los 175 años de su nacimiento.
Premio de la Fundación de Estudios Rurales
La Fundación de Estudios Rurales ha concedido el premio Comunicación 2026 a Jacob Petrus por la “labor que desempeña ‘Aquí la Tierra’ de divulgación científica, concienciación en la protección del medio ambiente y difusión de la cultura rural”. La fundación ha destacado de Petrus su larga carrera como meteorólogo y divulgador científico, tareas en las que imprime además un estilo muy personal, cercano, amable y y profundamente didáctico.
El jurado considera que realiza una importante labor de difusión de los trabajos, la vida y la cultura del medio rural español. “Los y las habitantes de los pueblos agradecemos a Jacob Petrus los miles de reportajes que junto con su equipo ha producido y emitido en TVE desde 2014”, asegura la Fundación de UPA. “Reportajes que muestran el patrimonio cultural, material e inmaterial de los pueblos, contribuyendo a la reducción de la brecha urbano-rural y empoderando a la población del medio rural, que se siente identificada y reflejada en ellos”.
La fundación considera al presentador ejemplo de cómo ha cambiado la profesión de meteorólogo en los últimos años, siendo hoy día “agentes de divulgación imprescindibles”.