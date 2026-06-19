'MasterChef 14' pone el broche de oro a su final con Oriol Castro, Quique Dacosta y Joan Roca

Annie, Camilla, Chambo y Carlota llegan a la gran final de ‘MasterChef 14’ dispuestos a demostrar todo lo que han aprendido. El mejor aspirante del primer desafío y el ganador de la prueba de exteriores se enfrentarán en la batalla definitiva. El campeón obtendrá el trofeo de ‘MasterChef 14’, grabará su nombre en la copa del programa, publicará su libro de recetas y recibirá 100.000 euros. Los tres mejores concursantes continuarán su formación en el Basque Culinary Center.

¿Quién ganará ‘MasterChef 14’?

En el primer reto, ‘Seguir al chef’, el triestrellado Oriol Castro cocinará un plato inspirado en una crema de verduras, y los cuatro finalistas deberán trabajar al ritmo de una cocina profesional: con rapidez, silencio y concentración, porque el chef ni esperará, ni repetirá pasos de la elaboración. El mejor de la prueba, que tendrá como invitada a la ganadora de ‘MasterChef Celebrity 10’, Mariló Montero, lucirá la chaquetilla del programa y tendrá el pase directo al duelo final.

El talent despedirá las pruebas de exteriores en una de las grandes joyas de la Costa Blanca alicantina: Denia. Allí se encuentra el emblemático Quique Dacosta Restaurante, con tres estrellas Michelin, donde el reciente ganador de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes eleva la gastronomía con un proyecto único basado en “cocinar la belleza”, que explora los límites del sabor de la despensa valenciana. Tres finalistas se jugarán la segunda chaquetilla en un desafío colosal, porque cada aspirante elaborará dos de los seis platos que componen el menú de máxima complejidad creado por Dacosta.

Los jueces y Oriol Castro

Además, tendrán la oportunidad de conquistar el paladar de la élite de la gastronomía, ya que los comensales serán el propio anfitrión y 11 invitadas del chef, vinculadas a la gastronomía local. El mejor obtendrá el segundo y último pase para el duelo final.

Tras vencer en los dos retos anteriores, los dos mejores aspirantes se medirán en un cocinado épico en el gran duelo final, que consistirá en elaborar un menú completo, compuesto de un entrante, un plato principal y un postre, en el que reflejen todo lo que hayan aprendido y evolucionado en ‘MasterChef’. A la hora de evaluar el trabajo realizado y de nombrar al ganador, el jurado contará con la ayuda del chef tres estrellas Michelin Joan Roca.

Los jueces de MasterChef y Joan Roca

El talent despedirá las pruebas de exteriores en una de las grandes joyas de la Costa Blanca alicantina: Denia. Allí se encuentra el emblemático Quique Dacosta Restaurante, con tres estrellas Michelin, donde el reciente ganador de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes eleva la gastronomía con un proyecto único basado en “cocinar la belleza”, que explora los límites del sabor de la despensa valenciana. Tres finalistas se jugarán la segunda chaquetilla en un desafío colosal, porque cada aspirante elaborará dos de los seis platos que componen el menú de máxima complejidad creado por Dacosta.

Tras vencer en los dos retos anteriores, los dos mejores aspirantes se medirán en un cocinado épico en el gran duelo final, que consistirá en elaborar un menú completo, compuesto de un entrante, un plato principal y un postre, en el que reflejen todo lo que hayan aprendido y evolucionado en ‘MasterChef’. A la hora de evaluar el trabajo realizado y de nombrar al ganador, el jurado contará con la ayuda del chef tres estrellas Michelin Joan Roca.