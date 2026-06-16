Receta de pasta, cítricos y faisán en MasterChef 14

Para el último cocinado por equipos de MasterChef 14, el programa viajó a Ávila, para visitar el restaurante Barro. Allí, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por el chef Carlos Casillas. Y como plato principal destacó esta receta de pasta, cítricos y faisán. Aquí tienes todos los detalles para su preparación.

Y si buscas otras opciones para tu menú, utiliza el buscador del portal de cocina de RTVE Play y sorprende a tus comensales con multitud de propuestas.