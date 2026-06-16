Receta de pasta, cítricos y faisán en MasterChef 14

Para el último cocinado por equipos de MasterChef 14, el programa viajó a Ávila, para visitar el restaurante Barro. Allí, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por el chef Carlos Casillas. Y como plato principal destacó esta receta de pasta, cítricos y faisán. Aquí tienes todos los detalles para su preparación.
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Receta de pasta, cítricos y faisán en Masterchef 14Receta de pasta, cítricos y faisán en Masterchef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para la masa de pasta:
- 67,5 g de harina
- 72 g de yema de huevo
- 2,5 de aceite de oliva virgen extra
- Para la salsa de cítricos:
- 5 g de zumo de sudachi
- 3 g de zumo de limón
- 40 g de aceite de oliva virgen extra
- 30 g de yema de huevo
- 30 g de demiglace de pollo
- 5 g de yuzu
- Para el rillete de faisán:
- 2,5 faisanes
- Aceite de oliva
- Pimienta en grano
- Laurel
- 20 g de mostaza antigua
- 5 g de grasa de pato
- 10 g de creme fraiche
- 5 g de vino oloroso
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- Para la masa de pasta:
- En montadora con gancho, mezclar todos los ingredientes hasta integrarlos.
- Reposar 20 minutos envasada al 100%.
- Estirar en máquina de pasta y cortar en cuadrados.
- Situar en el rodillo sobre la esterilla de ñoquis.
- Cocer antes del servicio.
- Para la salsa de cítricos:
- Batir la yema con la demiglace de pollo.
- Añadir el aceite a hilo y después los cítricos.
- Salpimentar con el yuzu kosho.
- Para el rillete de faisán:
- Racionar los faisanes.
- Cocinar los muslos en olla express.
- Desmigar la carne del faisán y aliñar con las mostazas la creme fraiche y el oloroso.
- Rellenar la pasta con esto.