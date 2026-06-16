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Receta de pasta, cítricos y faisán en MasterChef 14

  • El plato principal del menú diseñado por Carlos Casillas, del restaurante Barro
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Receta de pasta, cítricos y faisán en MasterChef 14
Receta de pasta, cítricos y faisán en MasterChef 14 CECILIABAYONAS0 RTVE Play
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Para el último cocinado por equipos de MasterChef 14, el programa viajó a Ávila, para visitar el restaurante Barro. Allí, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por el chef Carlos Casillas. Y como plato principal destacó esta receta de pasta, cítricos y faisán. Aquí tienes todos los detalles para su preparación.

Y si buscas otras opciones para tu menú, utiliza el buscador del portal de cocina de RTVE Play y sorprende a tus comensales con multitud de propuestas.

Receta de pasta, cítricos y faisán en Masterchef 14Receta de pasta, cítricos y faisán en Masterchef 14
Ingredientes Preparación
  • Para la masa de pasta:
  • 67,5 g de harina
  • 72 g de yema de huevo
  • 2,5 de aceite de oliva virgen extra
  • Para la salsa de cítricos:
  • 5 g de zumo de sudachi
  • 3 g de zumo de limón
  • 40 g de aceite de oliva virgen extra
  • 30 g de yema de huevo
  • 30 g de demiglace de pollo
  • 5 g de yuzu
  • Para el rillete de faisán:
  • 2,5 faisanes
  • Aceite de oliva
  • Pimienta en grano
  • Laurel
  • 20 g de mostaza antigua
  • 5 g de grasa de pato
  • 10 g de creme fraiche
  • 5 g de vino oloroso
  1. Para la masa de pasta:
  2. En montadora con gancho, mezclar todos los ingredientes hasta integrarlos.
  3. Reposar 20 minutos envasada al 100%.
  4. Estirar en máquina de pasta y cortar en cuadrados.
  5. Situar en el rodillo sobre la esterilla de ñoquis.
  6. Cocer antes del servicio.
  7. Para la salsa de cítricos:
  8. Batir la yema con la demiglace de pollo.
  9. Añadir el aceite a hilo y después los cítricos.
  10. Salpimentar con el yuzu kosho.
  11. Para el rillete de faisán:
  12. Racionar los faisanes.
  13. Cocinar los muslos en olla express.
  14. Desmigar la carne del faisán y aliñar con las mostazas la creme fraiche y el oloroso.
  15. Rellenar la pasta con esto.
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