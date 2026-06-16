Rasmus Munk, el mejor chef del mundo, revoluciona la semifinal de 'MasterChef 14' con su cocina holística
- El chef de Alchemist trajo tres increíbles y provocadores platos
- Revive los mejores momentos de MasterChef 14 en RTVE Play
La semifinal de MasterChef 14 era el momento perfecto para elevar aún más el nivel. Por eso, los aspirantes recibieron una espectacular visita. Rasmus Munk, reconocido por "The best chefs awards" como mejor cocinero del mundo en 2024 y 2025, llegó a nuestras cocinas para hablarnos de su concepto de cocina holística, con el que "busca alimentar a sus comensales y provocarles emociones y reflexión social a través de sus platos".
"El concepto de la cocina holística comenzó antes de que abriéramos Alchemist (en Copenhagen). Muchas veces cuando cocinábamos contábamos historias a través de la comida y creo que no había ninguna cocina en el mundo que estuviera haciendo esto, contar cosas que pasan en la sociedad, cosas que pueden ser políticas, que pueden crear conversaciones y provocar", explicó el chef invitado. "A través de los años hemos explorado trabajando con diseñadores, diseñadores de sonido, artistas de efectos visuales, diseñadores industriales. Hemos incorporado distintos campos artísticos a la cocina holística", detalló.
Rasmus Munk se declaró un auténtico fan de la cocina de España y explicó su relación con Ferrán Adría: "He estado enamorado de la gastronomía española desde que era muy joven y cuando empecé mi viaje culinario vi que "El Bulli" cerraba sus puertas. Intenté reservar una mesa en 2011 y fue completamente imposible. Y empecé a estudiar gastronomía española en general, pero especialmente lo que hicieron en "El Bulli". Creo que lo que hicieron es todavía para mí una gran inspiración, la curiosidad que tuvieron, la innovación que ponían en lo que hacían".
Tres increíbles propuestas gastronómicas
El nombrado mejor chef del mundo en 2024 y 2025 trajo a MasterChef 14 tres platos, a cuál más impactante. El primero se llama "What came first". Y así lo explica: Este es el gallo, inspirado en Pablo Picasso y su precioso cuadro "El gallo". Tenemos la cabeza del gallo, la deshuesamos, quitamos la piel, pero dejamos un poco del pico. Luego prensamos la piel y la horneamos para que quede crujiente. Y por debajo ponemos queso ahumado y algunas hierbas frescas y flores".
Como segunda propuesta, detalló el plato llamado "1984". "Es una réplica de mi ojo. La parte del medio es comestible por lo que tenéis que excavar dentro del ojo. Se llama 1984, inspirado en George Orwell. Creo que están pasando cosas ahora mismo en la sociedad muy similares que dan bastante miedo. Aquí tenemos al Gran Hermano, "Te estoy vigilando". Tenéis que excavar dentro para sacar todas las capas. En este caso una pequeña ensalada de quisquillas con guisantes frescos y pistacho", aclaró.
Y para cerrar, un deseo de paz: "A wish for peace". "El origami se convirtió en un símbolo de paz en todo el mundo. Así que hicimos este origami comestible, hecho de una raíz japonesa llamada kuzu, que luego se dobla y carameliza para que quede crujiente. Debajo hay un pequeño helado de arroz tostado de Kioto. Y se come como un sándwich de helado", expuso.
Tres creaciones pensadas para hacer reflexionar y para poner a trabajar a nuestros semifinalistas, que atendieron atónitos a la explosión de creatividad y finura de Rasmus Munk.