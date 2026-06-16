Rasmus Munk, el mejor chef del mundo, revoluciona la semifinal de 'MasterChef 14' con su cocina holística

La semifinal de MasterChef 14 era el momento perfecto para elevar aún más el nivel. Por eso, los aspirantes recibieron una espectacular visita. Rasmus Munk, reconocido por "The best chefs awards" como mejor cocinero del mundo en 2024 y 2025, llegó a nuestras cocinas para hablarnos de su concepto de cocina holística, con el que "busca alimentar a sus comensales y provocarles emociones y reflexión social a través de sus platos".

"El concepto de la cocina holística comenzó antes de que abriéramos Alchemist (en Copenhagen). Muchas veces cuando cocinábamos contábamos historias a través de la comida y creo que no había ninguna cocina en el mundo que estuviera haciendo esto, contar cosas que pasan en la sociedad, cosas que pueden ser políticas, que pueden crear conversaciones y provocar", explicó el chef invitado. "A través de los años hemos explorado trabajando con diseñadores, diseñadores de sonido, artistas de efectos visuales, diseñadores industriales. Hemos incorporado distintos campos artísticos a la cocina holística", detalló.

Rasmus Munk se declaró un auténtico fan de la cocina de España y explicó su relación con Ferrán Adría: "He estado enamorado de la gastronomía española desde que era muy joven y cuando empecé mi viaje culinario vi que "El Bulli" cerraba sus puertas. Intenté reservar una mesa en 2011 y fue completamente imposible. Y empecé a estudiar gastronomía española en general, pero especialmente lo que hicieron en "El Bulli". Creo que lo que hicieron es todavía para mí una gran inspiración, la curiosidad que tuvieron, la innovación que ponían en lo que hacían".