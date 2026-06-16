Pepe, expulsado en la noche en la que MasterChef 14 eligió a sus finalistas

El penúltimo escalón de MasterChef 14 nos dejó pruebas de un nivel de complejidad altísimo, con la visita de Rasmus Munk (2 estrellas Michelin y mejor chef del mundo en 2024 y 2025), un intenso cocinado por equipos con doble capitanía incluida en el restaurante Barro del chef Carlos Casillas y el impresionante postre con 25 elaboraciones de Mar Ibáñez, maestra pastelera del restaurante Aürt. Los cinco semifinalistas intentaron sacar su mejor versión, pero Pepe terminó siendo el aspirante que se queda a las puertas de la gran final. Te lo contamos todo.

En el primer reto de la noche, el jurado acercó a los aspirantes la cocina holística, un enfoque integral que busca mejorar la calidad de vida, el equilibrio emocional y la salud mediante la alimentación. Este tipo de cocina pretende que seamos conscientes de lo que comemos, cómo y dónde lo hacemos, en qué compañía y cómo nos hace sentir. Y como máximo exponente de la cocina holística, el chef danés Rasmus Munk (2 estrellas Michelin y ganador dos veces del título The Best Chef) trajo tres impresionantes creaciones que los aspirantes tuvieron que replicar. Además, Tamara Falcó, ganadora de MasterChef Celebrity 4, se sumó a los jueces en la cata.

MasterChef Masterchef - Temporada 14 - Programa 12 - Semifinal En esta semifinal conocen la cocina holística con el chef Rasmus Munk, sirven un menú en Ávila creado por Carlos Casillas y la pastelera Mar Ibáñez les reta a reproducir un postre rtve play

El nombrado mejor chef del mundo en 2024 y 2025 trajo a MasterChef 14 tres platos, cada cual más impactante. El primero se llama "What came first". Y así lo explica: Este es el gallo, inspirado en Pablo Picasso y su precioso cuadro "El gallo". Tenemos la cabeza del gallo, la deshuesamos, quitamos la piel, pero dejamos un poco del pico. Luego prensamos la piel y la horneamos para que quede crujiente. y por debajo ponemos queso ahumado y algunas hierbas frescas y flores". Como segunda propuesta, detalló el plato llamado "1984". "Es una réplica de mi ojo. La parte del medio es comestible por lo que tenéis que excavar dentro del ojo. Se llama 1984, inspirado en George Orwell. Creo que están pasando cosas ahora mismo en la sociedad muy similares que dan bastante miedo. Aquí tenemos al Gran Hermano, "Te estoy vigilando". Tenéis que excavar dentro para sacar todas las capas. En este caso una pequeña ensalada de quisquillas con guisantes frescos y pistacho", aclaró. Y para cerrar, un deseo de paz: "A wish for peace". "El origami se convirtió en un símbolo de paz en todo el mundo. Así que hicimos este origami comestible, hecho de una raíz japonesa llamada kuzu, que luego se dobla y carameliza para que quede crujiente. Debajo hay un pequeño helado de arroz tostado de Kioto. Y se come como un sándwich de helado", expuso.

Después de un cocinado protagonizado por la concentración y la tensión, Annie se sumó a Camilla como las dos mejores de la prueba. La riojana cocinó el plato que simulaba un ojo y la italiana eligió preparar el origami. Solo una podía ganar. Y con un espectacular viaje en juego, Annie superó a su compañera. Y así lo anunció Marta Sanahuja: "La mejor de este reto y que por tanto se va a llevar un fantástico viaje de cuatro días a Finlandia para dos personas es... Annie". Las lágrimas aparecieron y no solo por la oportunidad de viajar a Finlandia. Esta prueba ha sido fundamental para que Annie crea en sí misma y demuestre que no solo sabe cocinar platos tradicionales.

El siguiente desafío llevó a los semifinalistas a Ávila, para trabajar en las cocinas del restaurante Barro. Ubicado en un antiguo almacén de harina bicentenario y con vistas privilegiadas a las murallas, el chef Carlos Casillas preparó un menú de altísimo nivel. Y por si las sorpresas no fueron suficientes hasta ese momento, los jueces anunciaron una doble capitanía, que recayó en Carlota, y anunciaron que la valoración sería individual. El reparto de equipos quedó con Camilla y Chambo en el azul, y Annie y Pepe en el rojo. Carlota, que eligió ese reparto, quedó señalada por sus compañeros, que la acusaron de estratega.

El equipo rojo sufrió más de la cuenta con el último plato, a cargo de Pepe, y terminó por no salir, lo que hizo que Carlos Casillas tuviera que sacar sus propios postres para completar el menú. El aspirante extremeño hizo una pequeña autocrítica, pero insuficiente, ya que puso el foco en Carlota, al acusarla de haberle dado mal las directrices. En contraposición a Pepe, Annie trabajó concentrada y con órdenes más claras, lo que le hizo brillar. Y junto a ella, Camilla fue la mejor del equipo azul, lo que le sirvió a ambas para ser nombradas como primeras finalistas de MasterChef 14.