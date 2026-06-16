Receta de maíz, cebada y trufa en MasterChef 14

Para el maíz baby:

1 mazorca de maíz baby

Para la crema de palomitas:

11 g de palomitas

20 g de maíz fresco

50 g de nata

100 g de leche

1,25 g de sal

0,1 g de ají amarillo

Cilantro

1/4 de rama de vainilla

Para el flan de maíz:

150 g de crema de palomitas del paso anterior

2 hojas de gelatina

4,5 g de pecitina NH

30 g por litro de cal para el baño de cal

Para el bizcocho de malta:

11 g de malta de cebada

1 huevo

100 g de azúcar

75 g de aceite de girasol

80 g de harina

125 g de leche

1,5 g de bicarbonato

3,7 g de impulsor

12,5 g de vinagre de manzana

Para la presentación:

Aceite de vainilla

Trufa

Para el maíz baby: Quemar el elote a la parrilla. Cortar en láminas finas y reservar. Para el bizcocho de malta: Montar huevos con azúcar, incorporar el aceite en forma de hilo. En una jarra mezclar la leche y el vinagre y reservar. Tamizar la mezcla de harina y malta sobre los huevos montados. Añadir la mezcla de vinagre y leche. Disponer 25 gramos de masa en los platos y hornear 40 minutos a 160ºC. Para la crema de palomitas: Infusionar leche y vainilla, en el mismo cazo. Retirar la vaina y añadir la nata. Cocinar 10 minutos suavemente para después incorporar el ají, la leche y la sal. Añadir las palomitas y triturar. Templar y añadir el cilantro vietnamita, mezclar y reservar para el siguiente paso. Para el flan de palomitas: Añadir la gelatina hidratada a la mezcla del paso anterior. Añadir la pectina NH y subir a 100ºC. Cuajar sobre el plato en horno al vapor. Cubrir con una capa de baño de cal y dejar cuajar. Para el emplatado: Emplatar por capas y terminar con la trufa en láminas.