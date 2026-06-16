Receta de maíz, cebada y trufa en MasterChef 14

Para el último cocinado por equipos de MasterChef 14, el programa viajó a Ávila, para visitar el restaurante Barro. Allí, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por el chef Carlos Casillas. Y como postre destacó esta receta de maíz, cebada y trufa. Aquí tienes todos los detalles para su preparación.
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Receta de maíz, cebada y trufa en MasterChef 14Receta de maíz, cebada y trufa en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para el maíz baby:
- 1 mazorca de maíz baby
- Para la crema de palomitas:
- 11 g de palomitas
- 20 g de maíz fresco
- 50 g de nata
- 100 g de leche
- 1,25 g de sal
- 0,1 g de ají amarillo
- Cilantro
- 1/4 de rama de vainilla
- Para el flan de maíz:
- 150 g de crema de palomitas del paso anterior
- 2 hojas de gelatina
- 4,5 g de pecitina NH
- 30 g por litro de cal para el baño de cal
- Para el bizcocho de malta:
- 11 g de malta de cebada
- 1 huevo
- 100 g de azúcar
- 75 g de aceite de girasol
- 80 g de harina
- 125 g de leche
- 1,5 g de bicarbonato
- 3,7 g de impulsor
- 12,5 g de vinagre de manzana
- Para la presentación:
- Aceite de vainilla
- Trufa
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- Para el maíz baby:
- Quemar el elote a la parrilla.
- Cortar en láminas finas y reservar.
- Para el bizcocho de malta:
- Montar huevos con azúcar, incorporar el aceite en forma de hilo.
- En una jarra mezclar la leche y el vinagre y reservar.
- Tamizar la mezcla de harina y malta sobre los huevos montados.
- Añadir la mezcla de vinagre y leche.
- Disponer 25 gramos de masa en los platos y hornear 40 minutos a 160ºC.
- Para la crema de palomitas:
- Infusionar leche y vainilla, en el mismo cazo.
- Retirar la vaina y añadir la nata.
- Cocinar 10 minutos suavemente para después incorporar el ají, la leche y la sal.
- Añadir las palomitas y triturar.
- Templar y añadir el cilantro vietnamita, mezclar y reservar para el siguiente paso.
- Para el flan de palomitas:
- Añadir la gelatina hidratada a la mezcla del paso anterior.
- Añadir la pectina NH y subir a 100ºC.
- Cuajar sobre el plato en horno al vapor.
- Cubrir con una capa de baño de cal y dejar cuajar.
- Para el emplatado:
- Emplatar por capas y terminar con la trufa en láminas.