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Receta de maíz, cebada y trufa en MasterChef 14

Receta de maíz, cebada y trufa en MasterChef 14
Receta de maíz, cebada y trufa en MasterChef 14 CECILIABAYONAS0 RTVE Play
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Para el último cocinado por equipos de MasterChef 14, el programa viajó a Ávila, para visitar el restaurante Barro. Allí, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por el chef Carlos Casillas. Y como postre destacó esta receta de maíz, cebada y trufa. Aquí tienes todos los detalles para su preparación.

Y si buscas otras opciones para tu menú, utiliza el buscador del portal de cocina de RTVE Play y sorprende a tus comensales con multitud de propuestas.

Receta de maíz, cebada y trufa en MasterChef 14Receta de maíz, cebada y trufa en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para el maíz baby:
  • 1 mazorca de maíz baby
  • Para la crema de palomitas:
  • 11 g de palomitas
  • 20 g de maíz fresco
  • 50 g de nata
  • 100 g de leche
  • 1,25 g de sal
  • 0,1 g de ají amarillo
  • Cilantro
  • 1/4 de rama de vainilla
  • Para el flan de maíz:
  • 150 g de crema de palomitas del paso anterior
  • 2 hojas de gelatina
  • 4,5 g de pecitina NH
  • 30 g por litro de cal para el baño de cal
  • Para el bizcocho de malta:
  • 11 g de malta de cebada
  • 1 huevo
  • 100 g de azúcar
  • 75 g de aceite de girasol
  • 80 g de harina
  • 125 g de leche
  • 1,5 g de bicarbonato
  • 3,7 g de impulsor
  • 12,5 g de vinagre de manzana
  • Para la presentación:
  • Aceite de vainilla
  • Trufa
  1. Para el maíz baby:
  2. Quemar el elote a la parrilla.
  3. Cortar en láminas finas y reservar.
  4. Para el bizcocho de malta:
  5. Montar huevos con azúcar, incorporar el aceite en forma de hilo.
  6. En una jarra mezclar la leche y el vinagre y reservar.
  7. Tamizar la mezcla de harina y malta sobre los huevos montados.
  8. Añadir la mezcla de vinagre y leche.
  9. Disponer 25 gramos de masa en los platos y hornear 40 minutos a 160ºC.
  10. Para la crema de palomitas:
  11. Infusionar leche y vainilla, en el mismo cazo.
  12. Retirar la vaina y añadir la nata.
  13. Cocinar 10 minutos suavemente para después incorporar el ají, la leche y la sal.
  14. Añadir las palomitas y triturar.
  15. Templar y añadir el cilantro vietnamita, mezclar y reservar para el siguiente paso.
  16. Para el flan de palomitas:
  17. Añadir la gelatina hidratada a la mezcla del paso anterior.
  18. Añadir la pectina NH y subir a 100ºC.
  19. Cuajar sobre el plato en horno al vapor.
  20. Cubrir con una capa de baño de cal y dejar cuajar.
  21. Para el emplatado:
  22. Emplatar por capas y terminar con la trufa en láminas.
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