La historia de superación de Annie en MasterChef 14: "Ahora es mi momento"

La semifinal de MasterChef 14 en clave Annie es un ejemplo perfecto de lo que encarna la aspirante riojana: optimismo, trabajo y superación de las adversidades. Con retos tan exigentes como la cocina holística del nombrado mejor chef del mundo en 2024 y 2025 Rasmus Munk o la visita al restaurante Barro de Carlos Casillas, el chef más joven en recibir una estrella Michelin-, Annie demostró que es mucho más que una cocinera de platos tradicionales y que también es muy capaz de bordar creaciones de cocina de vanguardia.

La noche empezó con una la visita de Rasmus Munk y a Annie le tocó replicar su plato conocido como "1984". Y así explicó el chef invitado su creación: "Es una réplica de mi ojo. La parte del medio es comestible por lo que tenéis que excavar dentro del ojo. Se llama 1984, inspirado en George Orwell. Creo que están pasando cosas ahora mismo en la sociedad muy similares que dan bastante miedo. Aquí tenemos al Gran Hermano, "Te estoy vigilando". Tenéis que excavar dentro para sacar todas las capas. En este caso una pequeña ensalada de quisquillas con guisantes frescos y pistacho".

Annie trabajó concentrada sin perder la perspectiva en ningún momento: el plato era más complejo de lo que podía parecer desde fuera. Y tras un exigente cocinado, llegó el momento de la valoración. Y ahí fue cuando Annie explotó de alegría al ser nombrada como la mejor de la prueba. "Siendo ligeramente distinto al de Rasmus ya hay un plato que tiene gran complejidad donde aparecen matices cítricos, de guisantes, de caviar, de texturas. Es el primer plato de la noche que me traslada a un lugar mágico", aseguró Jordi Cruz. "Tu plato estaba muy bien, los sabores estaban equilibrados", apuntilló Marta.