Un postre de 25 pasos: La milimétrica creación de Mar Ibáñez que decidió la semifinal de 'MasterChef 14'
- La maestra pastelera dejó una nueva exhibición de técnica y gusto con los postres
- Revive los mejores momentos de MasterChef 14 en la web oficial y en RTVE Play
En la pasada edición de MasterChef Celebrity descubrimos el talento de Mar Ibáñez como maestra repostera con un postre elaborado con la coliflor como elemento central. Ahora, vuelve a MasterChef con un superpostre que suma 25 elaboraciones conjuntas. Y todo ello en la prueba de eliminación de la semifinal, por lo que podemos afirmar que el postre de Mar era la llave a la gran final. ¿Quieres saber de qué está formado? Te lo contamos.
La llegada de Mar Ibáñez estuvo precedida de una presentación a la altura. Y fue Pepe el encargado de introducir a la invitada: "Es el claro ejemplo de que MasterChef cambia vidas. De niña veía MasterChef en casa y desde muy jovencita luchó por conseguir su sueño de dedicarse a la cocina. Y lo ha conseguido con gran éxito. Desde el restaurante Aürt, Mar Ibáñez. Bienvenida". Después de colocarse al lado de los jueces, y antes de presentar su postre, le tocó explicar lo que supuso para ella MasterChef: "Este programa influyó para que yo me quisiera dedicar a la cocina. Me acuerdo que yo era muy pequeña y salió MasterChef y desde entonces iba a todas las firmas de libros, me miraba los programas una y otra vez, los veía repetidos".
Pero la mejor evidencia fue el libro de MasterChef Junior de hace unos años que mostró Mar a Pepe, Marta y Jordi. Con anotaciones incluidas. Los jueces, como no podía ser de otra manera, le firmaron el ejemplar. Pero Mar fue más allá y tras confesar que de pequeña también veía los videos de YouTube de Delicious Martha, contó que guarda enmarcada una servilleta que le firmó Jordi Cruz.
25 elaboraciones para un postre espectacular
Superadas las anécdotas, la maestra pastelera del restaurante Aürt explicó en qué consistía el postre que los aspirantes tuvieron que replicar. Y la complejidad se entiende sólo con atender a la explicación: "Es un postre cuyos ingredientes principales son el albaricoque, las setas y el chocolate. Tiene 25 pasos. Entre las elaboraciones destaco alguna de ellas: mouse de nibs de cacao; helado de albaricoque flambeado con miso; puré de setas; puré de albaricoque con miso; un puré de albaricoque con vainilla; un brioche caramelizado con mantequilla; una namelaka de chocolate blanco; otro cremoso de leche y albaricoque; bizcocho de melaza; caramelo de chocolate, y aluna que otra más".
Este postre fue la llave de acceso a la gran final y tras mucho esfuerzo y trabajo Carlota y Chambo consiguieron mejorar el trabajo de Pepe, que se quedó a tan solo un paso de la final. Aun así, los jueces reconocieron el mérito de su trabajo, porque intentar replicar este plato de Mar Ibáñez solo era para valientes.