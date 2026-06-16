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Masterchef

Receta de alubias y pan negro en MasterChef 14

  • El segundo plato del menú diseñado por Carlos Casillas, del restaurante Barro
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Receta de alubias y pan negro en MasterChef 14
Receta de alubias y pan negro en MasterChef 14 CECILIABAYONAS0 RTVE Play
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Para el último cocinado por equipos de MasterChef 14, el programa viajó a Ávila, para visitar el restaurante Barro. Allí, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por el chef Carlos Casillas. Y como segundo plato destacó esta receta de alubias y pan negro. Aquí tienes todos los detalles para su preparación.

Y si buscas otras opciones para tu menú, utiliza el buscador del portal de cocina de RTVE y sorprende a tus comensales con multitud de propuestas.

Receta de alubias y pan negro en MasterChef 14Receta de alubias y pan negro en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para el consomé:
  • 3 g de ajo
  • 12 g de puerro
  • 3,5 g de chalota
  • 65 g de cebolla
  • 5 g de vino fino
  • 7,5 g de vino tinto
  • 250 g de conejo
  • Ajedrea
  • Para clarificar el consomé anterior:
  • 17 g de pechuga de pollo
  • 10 g de clara de huevo
  • 250 g de consomé
  • Para el mole de algarroba:
  • 75 g de pasta de mole
  • 37,5 g de caldo de pollo
  • 175 g de tomate pera
  • 25 g de cebolla
  • 5 g de ajo
  • 12,5 g de harina de algarroba
  • Para la crema de algarroba:
  • 50 g de harina de algarroba
  • 175 g de leche
  • 3 g de lecitina
  • Para la ganache de algarroba:
  • 25 g de mole de algarroba del paso previo
  • 75 g de la crema de algarroba del paso previo
  • Para la alubia rellena:
  • 100 g de alubias hidratadas
  • 100 g de castaña
  • 75 g de mantequilla
  • 12,5 g de oloroso
  • 13 g de vinagre de Jerez
  • Para la presentación:
  • 2 g de caviar de caracol
  • 8 flores de menta
  • 8 flores de albahaca
  1. Para el consomé:
  2. Tostar la carcasa de los conejos y las verduras, cubrir de agua y cocinar 4 horas sin llegar a hervir para mantener el caldo lo más limpio posible.
  3. Colar y enfriar. Desgrasar y desde frío y añadir la clara de huevo y la carne de pollo triturada.
  4. Cocer suavemente para que vaya cuajando poco a poco, una vez rompa a hervir, colar y reservar.
  5. Infusionar con la ajedrea.
  6. Para el mole de algarroba:
  7. Tatemar tomate, cebolla y ajo.
  8. Triturar y dejar reducir.
  9. Disolver la pasta de mole en el caldo de pollo y añadir a la reducción.
  10. Añadir la algarroba y volver a triturar.
  11. Reducir a fuego lento.
  12. Para la crema de algarroba:
  13. Triturar todo en vaso americano hasta homogeneizar. Reservar.
  14. Para la ganache de algarroba:
  15. Triturar el mole y la crema para conseguir la ganache.
  16. Para la alubia rellena:
  17. Pelar las alubias.
  18. Cocer la carne de la alubia y la castaña en OCOO modo huevo durante 90 minutos, triturar junto la mantequilla, el vinagre y el oloroso.
  19. Rellenar las alubias con esta mezcla.
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