Receta de alubias y pan negro en MasterChef 14

Para el último cocinado por equipos de MasterChef 14, el programa viajó a Ávila, para visitar el restaurante Barro. Allí, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por el chef Carlos Casillas. Y como segundo plato destacó esta receta de alubias y pan negro. Aquí tienes todos los detalles para su preparación.
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Receta de alubias y pan negro en MasterChef 14Receta de alubias y pan negro en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para el consomé:
- 3 g de ajo
- 12 g de puerro
- 3,5 g de chalota
- 65 g de cebolla
- 5 g de vino fino
- 7,5 g de vino tinto
- 250 g de conejo
- Ajedrea
- Para clarificar el consomé anterior:
- 17 g de pechuga de pollo
- 10 g de clara de huevo
- 250 g de consomé
- Para el mole de algarroba:
- 75 g de pasta de mole
- 37,5 g de caldo de pollo
- 175 g de tomate pera
- 25 g de cebolla
- 5 g de ajo
- 12,5 g de harina de algarroba
- Para la crema de algarroba:
- 50 g de harina de algarroba
- 175 g de leche
- 3 g de lecitina
- Para la ganache de algarroba:
- 25 g de mole de algarroba del paso previo
- 75 g de la crema de algarroba del paso previo
- Para la alubia rellena:
- 100 g de alubias hidratadas
- 100 g de castaña
- 75 g de mantequilla
- 12,5 g de oloroso
- 13 g de vinagre de Jerez
- Para la presentación:
- 2 g de caviar de caracol
- 8 flores de menta
- 8 flores de albahaca
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- Para el consomé:
- Tostar la carcasa de los conejos y las verduras, cubrir de agua y cocinar 4 horas sin llegar a hervir para mantener el caldo lo más limpio posible.
- Colar y enfriar. Desgrasar y desde frío y añadir la clara de huevo y la carne de pollo triturada.
- Cocer suavemente para que vaya cuajando poco a poco, una vez rompa a hervir, colar y reservar.
- Infusionar con la ajedrea.
- Para el mole de algarroba:
- Tatemar tomate, cebolla y ajo.
- Triturar y dejar reducir.
- Disolver la pasta de mole en el caldo de pollo y añadir a la reducción.
- Añadir la algarroba y volver a triturar.
- Reducir a fuego lento.
- Para la crema de algarroba:
- Triturar todo en vaso americano hasta homogeneizar. Reservar.
- Para la ganache de algarroba:
- Triturar el mole y la crema para conseguir la ganache.
- Para la alubia rellena:
- Pelar las alubias.
- Cocer la carne de la alubia y la castaña en OCOO modo huevo durante 90 minutos, triturar junto la mantequilla, el vinagre y el oloroso.
- Rellenar las alubias con esta mezcla.