Receta de alubias y pan negro en MasterChef 14

Para el consomé:

3 g de ajo

12 g de puerro

3,5 g de chalota

65 g de cebolla

5 g de vino fino

7,5 g de vino tinto

250 g de conejo

Ajedrea

Para clarificar el consomé anterior:

17 g de pechuga de pollo

10 g de clara de huevo

250 g de consomé

Para el mole de algarroba:

75 g de pasta de mole

37,5 g de caldo de pollo

175 g de tomate pera

25 g de cebolla

5 g de ajo

12,5 g de harina de algarroba

Para la crema de algarroba:

50 g de harina de algarroba

175 g de leche

3 g de lecitina

Para la ganache de algarroba:

25 g de mole de algarroba del paso previo

75 g de la crema de algarroba del paso previo

Para la alubia rellena:

100 g de alubias hidratadas

100 g de castaña

75 g de mantequilla

12,5 g de oloroso

13 g de vinagre de Jerez

Para la presentación:

2 g de caviar de caracol

8 flores de menta

8 flores de albahaca

Para el consomé: Tostar la carcasa de los conejos y las verduras, cubrir de agua y cocinar 4 horas sin llegar a hervir para mantener el caldo lo más limpio posible. Colar y enfriar. Desgrasar y desde frío y añadir la clara de huevo y la carne de pollo triturada. Cocer suavemente para que vaya cuajando poco a poco, una vez rompa a hervir, colar y reservar. Infusionar con la ajedrea. Para el mole de algarroba: Tatemar tomate, cebolla y ajo. Triturar y dejar reducir. Disolver la pasta de mole en el caldo de pollo y añadir a la reducción. Añadir la algarroba y volver a triturar. Reducir a fuego lento. Para la crema de algarroba: Triturar todo en vaso americano hasta homogeneizar. Reservar. Para la ganache de algarroba: Triturar el mole y la crema para conseguir la ganache. Para la alubia rellena: Pelar las alubias. Cocer la carne de la alubia y la castaña en OCOO modo huevo durante 90 minutos, triturar junto la mantequilla, el vinagre y el oloroso. Rellenar las alubias con esta mezcla.