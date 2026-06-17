'En Portada' estrena el documental 'Elisa: investigación de un crimen'

‘En Portada’, presentado por Lorenzo Milá y dirigido por Teresa Martin, estrena ‘Elisa: investigación de un crimen’, un documental en el que se desvela una de las investigaciones más complicadas a las que se ha enfrentado la guardia civil en lo que va de siglo. El caso del crimen de Elisa Abruñedo, en Galicia.

El 2 de septiembre de 2013, un vecino de Lavandeira, en el municipio coruñés de Cabanas, encontró en un bosque el cadáver de una mujer de 46 años, que llevaba poco más de 24 horas desaparecida. A partir de ese momento, la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con la UCO, se enfrentó al reto de descubrir al violador y asesino de Elisa Abruñedo.

Tardaron diez años en conseguirlo. Por el camino, recogieron más de 900 pruebas de ADN por toda Galicia; analizaron una a una las fichas de más de 160.000 vehículos Citroën ZX, el mismo modelo que un testigo había visto por las inmediaciones del lugar de los hechos.

Imagen del reportaje

Y lo más sorprendente: el equipo de ocho investigadores de la Guardia Civil rastreó durante meses los legajos decimonónicos del archivo diocesano de la catedral de Mondoñedo (Lugo) reconstruyendo linajes de tres familias apellidadas Rodríguez que escondían la identidad del asesino.

Doce años después del crimen, la justicia condenó a Roger Serafín Rodríguez a 28 años de cárcel por la violación y asesinato de Elisa Abruñedo.

‘Elisa: investigación de un crimen’ es un trabajo con guion de Xaquín López, realización de Ángel Barroso, montaje de Marga Serrano; imagen y sonido de Irene Martín y Pablo Echeita, con producción de Lourdes Calvo.