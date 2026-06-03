‘En Portada’, presentado por Lorenzo Milá, estrena el reportaje ‘Matar en vida’ en el que aborda la violencia vicaria, la violencia contra las mujeres que se realiza a través de terceras personas, habitualmente contra sus hijos. Aporta el testimonio de algunas de esas mujeres que han sufrido y sufren ese tipo de violencia y de expertos que intentarán descifrar qué es lo que falla en nuestra sociedad, además de dar algunas claves de cómo se podría combatir.

La violencia vicaria “Te voy a dar donde más duele, te voy a quitar lo que más quieres, te vas a acordar toda la vida de mí”, son las amenazas que los agresores repiten antes de perpetrar el asesinato de sus propios hijos o hijos de su pareja, solo para hacerle daño a la madre. 'En Portada' estrena el documental 'Matar en vida' RTVE Hay dos tipos de violencia vicaria: la extrema, en la que los maltratadores asesinan a los hijos de las mujeres a las que quieren dañar, en la mayoría de casos sus propios hijos. Y la violencia vicaria habitual o continuada, que es el goteo de ir haciendo daño día a día a los menores como una tortura de por vida.