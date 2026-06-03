'En Portada' estrena el documental 'Matar en vida'
- La violencia vicaria ha dejado al menos 68 menores asesinados desde 2003, cuando empezó a registrarse.
- En la mayoría de casos el informe de riesgo era leve y se dio régimen de visitas o custodia compartida a un maltratador
- Jueves 4 de junio, a las 23:20 horas en La 2 y RTVE Play
‘En Portada’, presentado por Lorenzo Milá, estrena el reportaje ‘Matar en vida’ en el que aborda la violencia vicaria, la violencia contra las mujeres que se realiza a través de terceras personas, habitualmente contra sus hijos. Aporta el testimonio de algunas de esas mujeres que han sufrido y sufren ese tipo de violencia y de expertos que intentarán descifrar qué es lo que falla en nuestra sociedad, además de dar algunas claves de cómo se podría combatir.
La violencia vicaria
“Te voy a dar donde más duele, te voy a quitar lo que más quieres, te vas a acordar toda la vida de mí”, son las amenazas que los agresores repiten antes de perpetrar el asesinato de sus propios hijos o hijos de su pareja, solo para hacerle daño a la madre.
Hay dos tipos de violencia vicaria: la extrema, en la que los maltratadores asesinan a los hijos de las mujeres a las que quieren dañar, en la mayoría de casos sus propios hijos. Y la violencia vicaria habitual o continuada, que es el goteo de ir haciendo daño día a día a los menores como una tortura de por vida.
¿En qué fallamos como sociedad?
Sin duda, los puntos débiles y polémicos de nuestro sistema son la evaluación del riesgo y dar régimen de visitas o custodias compartidas cuando hay sospecha de maltrato. La justicia mantiene las visitas a padres denunciados por violencia machista en ocho de cada diez casos, según el último informe de la asociación de juristas Themis. En la mayoría de los 68 casos de menores asesinados por violencia vicaria el informe de riesgo era leve y se dio régimen de visitas o custodia compartida.
El programa también se fija en la violencia institucional, la segunda cara de la violencia de género, según algunos expertos. El programa analiza casos de mujeres que han acudido a denunciar una agresión a un menor y les han acabado arrebatando su custodia.