'Documentos TV' estrena 'Xenotransplantes'

‘Xenotransplantes’ aborda en ‘Documentos TV’ uno de los últimos avances médicos, aún en fase experimental en Estados Unidos, trasplantar un órgano de origen animal a un ser humano. El documental hace un seguimiento a la quinta paciente a la que se le ha implantado un riñón de un cerdo modificado genéticamente para que disminuyan las posibilidades de rechazo. El debate está servido: ¿dónde está la frontera ética para manipular los límites entre humanos y animales?

Una situación desesperada que abre un dilema ético

Las donaciones de órganos humanos son insuficientes. “Menos del 1% de las personas que mueren cada año fallecen en condiciones que les permitan donar sus órganos”, afirma Robert Montgomery, director del Servicio de Trasplantes del hospital Langone de Nueva York. En Europa, más de 50.000 enfermos esperan un trasplante. En el caso de Francia, entre 4 y 5 años. “El número de pacientes que muere esperando, también aumenta, unos 850 en 2024”, señala Yvanie Caillé, fundadora de la Asociación Renaloo.

La falta de donantes ha llevado a los científicos a buscar una fuente de órganos accesibles a largo plazo. La ciencia ofrece alternativas como los xenotrasplantes, que generan tantas expectativas como cuestiones científicas y éticas. Bartley Griffith, director del Centro de Trasplantes Cardiacos de la Universidad de Maryland, declara que “lo que parecía una historia de ciencia ficción es ahora una realidad”.

Towana Looney, la quinta paciente sometida a un xenotransplante

En noviembre de 2025, tras cinco años en la lista de espera, el equipo del doctor Montgomery implantó un riñón de cerdo a Towana Looney, la quinta paciente que se somete a un xenotrasplante. Ninguno de los anteriores receptores vivió más de dos meses. “Es fantástico sentir esta energía, el flujo sanguíneo de mi riñón”, comenta Towana en ‘Xenotrasplantes’.

Ahora, el reto de los especialistas es mejorar la compatibilidad y evitar que el órgano sea rechazado inmediatamente por el cuerpo del receptor. “Las perspectivas de éxito en la esperanza de vida del órgano es un elemento importante en la aceptabilidad del tratamiento”, subraya Caillé. Y, por el momento, los equipos que realizan los primeros xenotrasplantes apuestan por un horizonte de dos años de supervivencia, frente a la del órgano humano, entre los 13 y 15 años, según los expertos.

Enfermos y especialistas abogan por la continuidad de estos avances, pero no están exentos de crítica. Los ensayos clínicos están ya autorizados en Estados Unidos, pero plantean una discusión sobre hasta qué punto deben alterarse las fronteras que dividen lo humano y lo animal.