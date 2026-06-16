'Alimentació', aquesta setmana a 'No se n'ha parlat prou'
- Laura Rosel moderarà una tertúlia amb Maria Nicolau, Laura Fa, Alberto Gras i Jordi Vilà per aprofundir en temes relacionats amb l'alimentació
- Dijous, 18 de juny, a les 22:50h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
No se n'ha parlat prou', presentat per la periodista Laura Rosel, és un programa de debat d'actualitat i entrevistes amb una altra mirada. El programa s'emet cada setmana a La 2Cat
'No se n'ha parlat prou', presentat per la periodista Laura Rosel, emet aquest dijous el programa 'Alimentació, per aprofundir en tots aquells temes relacionats amb l'alimentació dels que no parlem prou.
Mai no havíem tingut tantes opcions per cuidar el que mengem: al supermercat, als restaurants o a través de les empreses de 'delivery'. I, malgrat tot, sembla que cada cop ens alimentem pitjor i que els àpats són, cada vegada menys, un acte social i de comunitat. A l'hora de seure a taula, hem de prioritzar la salut davant del plaer? És cert que cada cop dediquem menys temps a la cuina? Existeix, realment, la dieta mediterrània? Quin paper tenen les xarxes socials en la manera com enfoquem la nutrició?
Maria Nicolau, Laura Fa, Alberto Gras i Jordi Vilà s'entaulen amb Laura Rosel per aprofundir en totes aquelles qüestions relacionades amb l'alimentació de les quals no parlem prou, amb les seccions de Toni Garcia Ramon i Víctor Lafuente, i l'actuació musical de Judit Neddermann.