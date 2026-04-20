RTVE celebra el cinema amb una gala especial pels 70 anys dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2026

  • Dimarts 21 d'abril a la nit al Teatre Lliure, gala en directe per La 2, La 2Cat, Ràdio 4 i RTVE Play
La 70a edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia se celebra el pròxim dimarts 21 d'abril de 2026
Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia celebren  dimarts a la nit la seva 70a edició amb una gala especial al Teatre Lliure de Montjuïc, presentada per Gemma Nierga i Sílvia Abril. Una nit concebuda com un homenatge al cinema i a la seva història, amb una decorat creat especialment per a l’ocasió.

L’acte reunirà els premiats d’enguany i destacades personalitats del món del cinema i la cultura, i es podrà seguir en directe pe La 2, La 2Cat, Ràdio 4 i RTVE Play.

La 70a edició dels Premis RNE Sant Jordi 2026 entregaran dimarts a la nit el premi a la millor pel·lícula espanyola a 'Los domingos', d'Alauda Ruiz de Azúa, i el de millor producció estrangera a 'La vida de Chuck' de Mike Flanagan. En l'àmbit interpretatiu, recolliran el guardó Nora Navas, Álvaro Cervantes, Renate Reinsve i Stellan Skarsgård. El premi a la millor òpera prima serà per a 'Sorda', d'Eva Libertad, també participada per RTVE.

Un dels moments més destacats de la nit serà el lliurament del Premi d’Honor al director Pedro Almodóvar, en un reconeixement que apel·la a tota una trajectòria que ha marcat el cinema contemporani. En aquesta mateixa línia, la Menció Especial a Carme Elias aportarà un dels instants més emocionals de la gala, posant en valor una manera d’entendre la interpretació basada en la sensibilitat, el rigor i una trajectòria sostinguda en el temps.

El Premi a la Indústria ha recaigut en Blanca Aysa, de Plan B, i el Premi a la Trajectòria Internacional serà per Karla Sofia Gascón.

Pel que fa a la votació del públic -les Roses de Sant Jordi-, els reconeixements seran per a 'La cena' i 'Flow', com a millor pel·lícula espanyola i internacional, respectivament.

La gala commemorarà també  els 50 anys de Ràdio 4 i comptarà amb diverses actuacions en directe que reforçaran el caràcter especial d’aquesta edició.

