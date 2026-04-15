'Saber y Ganar Fin de Semana' recibe este sábado a un nuevo equipo, 'Los Comodones'

'Saber y Ganar' recibe a ‘Los Comodones’, un nuevo equipo para su edición fin de semana. Está formado por caras conocidas para el público que han triunfado en otros concursos de televisión y plantará cara a ‘Los Socarrats’, el equipo que ha marcado un hito en el veterano concurso de La 2.

El primero de los integrantes de este nuevo grupo es Orestes Barbero. Originario de Burgos y residente en Pamplona, tiene Grado en Filología Hispánica y en Filosofía. Orestes fue uno de los cazadores del concurso 'El Cazador' de TVE, al que apodaron El espartano.

Estará acompañado por Susana García Zapatero, traductora de francés e inglés, que ya fue concursante de 'Saber y Ganar' tanto en la edición diaria como en la de fin de semana. Es de Salamanca y acude desde Pozuelo de Alarcón, Madrid. El tercer integrante es Nacho Mangut, de Badajoz, que cursó Grado en Ingeniería Mecánica y es profesor de matemáticas en el Instituto Zurbarán de Badajoz.

Rodrígo Vázquez, presentador de 'Saber y Ganar Fin de Semana' JOSEP ECHABURU RTVE/JOSEP ECHABURU

Sus rivales, ‘Los Socarrats’ El pasado domingo 12 de abril, el público fue testigo de un hito histórico para el programa. 'Los Socarrats' resolvieron el Doble Gran Minuto sin utilizar ningún comodín, lo que les permitió conseguir un premio de 5.000 euros. Algo que sucedía por primera vez tras 14 años de emisión para la edición fin de semana, tras 1.370 programas y más de 150 equipos. El equipo de ‘Los Socarrats' está formado por un tío, un sobrino y una amiga de ambos: David Díaz, Magnífico de 2020 y Bicentenario, licenciado en Derecho y ADE, trabaja como Técnico de Hacienda en Madrid; Rafa Ordóñez, Magnífico de 2022, diplomado en Magisterio y escritor de literatura infantil y cuentacuentos; y Verónica Romero, de Valencia, ingeniera industrial, especializada en programación de microcontroladores.