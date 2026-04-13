Hito histórico de los 'Socarrats' en 'Saber y Ganar'

Los seguidores del concurso 'Saber y Ganar' han sido testigos este domingo de un hito histórico en el programa. 'Los Socarrats' han resuelto el Doble Gran Minuto sin utilizar ningún comodín, lo que les ha supuesto conseguir un premio de 5000 euros.

Tras 14 años de emisión de 'Saber y Ganar Fin de Semana' y 1370 programas, con más de 150 equipos en liza, nunca se había conseguido lo que han logrado este domingo los 'Socarrats' en el Doble Gran Minuto.

El equipo de los 'Socarrats' está formado por un tío, un sobrino y una amiga de ambos: David Díaz, Magnífico del 2020 y Bicentenario, licenciado en Derecho y ADE, trabaja como Técnico de Hacienda en Madrid; Rafa Ordóñez, Magnífico del 2022, diplomado en Magisterio y escritor de literatura infantil y cuentacuentos; y Verónica Romero, de Valencia, ingeniera industrial, especializada en programación de microcontroladores.

'Saber y Ganar' es el concurso cultural más veterano de la televisión en España. Está dirigido por Abigail Schaaff y Anaïs Schaaff, y presentado por Jordi Hurtado y Rodrigo Vázquez, junto a Pilar Vázquez, Elisenda Roca y Núria Ramírez. Creado por Sergi Schaaff, el programa se emite al mediodía de lunes a domingo en La 2.