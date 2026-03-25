RTVE celebra el Día Mundial del Teatro con el estreno de la multipremiada '1936'

Con motivo del Día Mundial del Teatro, La 2 emitirá ‘1936’ el sábado 28 de marzo. La versión televisiva del espectáculo teatral dirigido por Andrés Lima narra el acontecimiento más traumático de la historia contemporánea española y recrea episodios clave, desde el golpe de Estado de 1936 hasta el final de la contienda bélica en 1939. La obra obtuvo seis premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas y cinco premios de la Revista Godot en 2025. Además, es candidata a tres premios Max en 2026.

El espectáculo teatral fue dirigido por Andrés Lima y escrito por Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga. Se estrenó en noviembre de 2024 en el Teatro Valle-Inclán de Madrid y fue uno de los grandes éxitos de la temporada teatral 2025.

Escena de '1936'

La adaptación para televisión ‘es una producción de RTVE, en colaboración con Check In producciones, Centro Dramático Nacional y El Terrat, con el apoyo de Comisionado de España en libertad 50 años. Fue grabada en el campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid por un equipo de RTVE de más de 15 personas, bajo la dirección del realizador Gonzalo Bello. Conforman el reparto Antonio Durán “Morris”, Mamen Camacho, Natalia Hernández, María Morales, Francisco Ochoa, Cristina Arias, Guillermo Toledo y Juan Vinuesa.

Más allá de vencedores y vencidos En España, el 18 de julio de 1936 marcó el inicio de un shock que se prolongó 40 años y que todavía tiene un papel clave en todos los estamentos y clases de la sociedad. El golpe de Estado militar implementó con violencia un nuevo régimen definido por la represión política, social y económica. Durante muchos años, la historia se contó desde el prisma de los vencedores. Pero la obra ‘1936’ la aborda desde otro ángulo. En palabras de su director, Andrés Lima, “la mirada teatral de este montaje no se basa en la dicotomía de los vencedores y los vencidos, de los amigos y enemigos.” Y añade: “Queremos que el espectador reflexione, que nuestros adolescentes y jóvenes comprendan, y que todos podamos ponernos en el lugar del otro. Vamos a intentar pintar un paisaje lo suficientemente elocuente que sirva para recordar e imaginar, para hacernos preguntas que nos lleven a comprender mejor, a descubrir dónde están las heridas.” Escena de '1936'