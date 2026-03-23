La 1 lidera el domingo (11,1%) con el cine de Indiana Jones y su oferta de información y entretenimiento
- ‘Indiana Jones y el dial del destino’ es ‘La película de la semana’ más vista del año y el TD2, el informativo líder del día
- En La 2, el ‘Imprescindibles’ sobre Rocío Dúrcal fue lo más visto (506.000 espectadores), con su mejor dato desde marzo de 2025
- El Mundial de Atletismo y la Final de Copa de Fútbol Sala dieron a Teledeporte su mejor domingo de 2026 (1,6%)
La 1 fue líder de audiencia este domingo con la programación más variada de la televisión. Destacó el ciclo de cine ‘Aventura Jones’, que incluyó la última entrega de la saga, ‘Indiana Jones y el dial del destino’, ‘La película de la semana’ más vista del año. El cine, la información y el entretenimiento dieron el liderazgo a La 1 también en las franjas de madrugada (5%), mañana (12,2%), tarde (10,8%) y prime time (11,6%).
Con 1.331.000 seguidotes y un 12,9% de cuota, la última aventura de Indiana Jones se posiciona como la tercera película más vista del año entre las cadenas generalistas. Se impuso en prime time y llegó a congregar a más de 4,3 millones de espectadores únicos. El resto de aventuras de la saga también lideraron en la tarde de La 1: ‘En busca del arca perdida’ (12,1% y más de tres millones de contactos) e ‘Indiana Jones y el templo maldito’ (10,8% y más de 2,7 millones de espectadores únicos). A continuación, más cine de aventuras líder de audiencia con ‘Viaje al centro de la Tierra’ (10% y más de 3,7 millones contactos).
RTVE fue la opción preferida del público para informarse en amplias franjas del día. El Telediario Fin Semana 2, con Lourdes Maldonado y Marc Sala, lideró con 1.501.000 espectadores, 12% de cuota y más de 3,4 millones de contactos en La 1 y el Canal 24 horas. Noticias Fin de Semana 24 horas se impuso durante toda la madrugada y la mañana y llegó a registrar un 22,7% y 1.849.000 espectadores únicos.
Además, en el apartado de entretenimiento este domingo volvió a triunfar ‘Viaje al centro de la tele’, líder en todas sus emisiones de la mañana, con un dato máximo del 11% y 880.000 contactos.
Gran domingo para La 2 y Teledeporte
El recuerdo a Rocío Dúrcal en el 20º aniversario de su fallecimiento tuvo una cariñosa acogida por parte de la audiencia, que destacó sobre todo en ‘Imprescindibles’, lo más visto de la cadena este domingo con 509.000 espectadores de media y más de 1,5 millones de contactos (3,9%). Es su mejor dato en seguidores desde el 9 de marzo de hace un año e iguala su mejor cuota de la temporada actual.
También logró muy buenos datos Teledeporte impulsada por el Mundial de Atletismo y la Final de Copa de Futbol Sala. El canal temático deportivo de RTVE logró su mejor domingo de 2026, con un 1,6% de cuota.
Destacan los programas ‘Estudio Estadio’ y ‘Gran Estadio’, espacios de producción propia que rozaron el 2% de share. Además, las medallas de 1.500, 800 y 4x400 del Mundial de Atletismo superaron los 300.000 espectadores y los penaltis de la final de la Copa de España de Fútbol Sala (Jaén-Barça) registraron el “minuto de oro” del canal con 320.000 seguidores.