La 1 lidera el domingo (11,1%) con el cine de Indiana Jones y su oferta de información y entretenimiento

La 1 fue líder de audiencia este domingo con la programación más variada de la televisión. Destacó el ciclo de cine ‘Aventura Jones’, que incluyó la última entrega de la saga, ‘Indiana Jones y el dial del destino’, ‘La película de la semana’ más vista del año. El cine, la información y el entretenimiento dieron el liderazgo a La 1 también en las franjas de madrugada (5%), mañana (12,2%), tarde (10,8%) y prime time (11,6%).

Con 1.331.000 seguidotes y un 12,9% de cuota, la última aventura de Indiana Jones se posiciona como la tercera película más vista del año entre las cadenas generalistas. Se impuso en prime time y llegó a congregar a más de 4,3 millones de espectadores únicos. El resto de aventuras de la saga también lideraron en la tarde de La 1: ‘En busca del arca perdida’ (12,1% y más de tres millones de contactos) e ‘Indiana Jones y el templo maldito’ (10,8% y más de 2,7 millones de espectadores únicos). A continuación, más cine de aventuras líder de audiencia con ‘Viaje al centro de la Tierra’ (10% y más de 3,7 millones contactos).

RTVE fue la opción preferida del público para informarse en amplias franjas del día. El Telediario Fin Semana 2, con Lourdes Maldonado y Marc Sala, lideró con 1.501.000 espectadores, 12% de cuota y más de 3,4 millones de contactos en La 1 y el Canal 24 horas. Noticias Fin de Semana 24 horas se impuso durante toda la madrugada y la mañana y llegó a registrar un 22,7% y 1.849.000 espectadores únicos.

Además, en el apartado de entretenimiento este domingo volvió a triunfar ‘Viaje al centro de la tele’, líder en todas sus emisiones de la mañana, con un dato máximo del 11% y 880.000 contactos.

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