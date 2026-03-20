'La Revuelta', líder de audiencia y lo más visto de la noche en televisión con la visita de Pedro Almodóvar
- Presentó su nueva película, ‘Amarga Navidad’, en el programa, que creció 2.3 puntos y alcanzó un 13,5% y 4,2 millones de contactos
- Ayer también fueron líderes el TD Matinal, ‘La Hora de La 1’, ‘Mañaneros 360’, ‘Valle Salvaje’, ‘La Promesa’ y ‘Malas Lenguas’
La noche especial de ‘La Revuelta’ que programó ayer La 1 fue un éxito de audiencia y líder en su franja, con la entrevista de David Broncano al cineasta Pedro Almodóvar. Fue lo más visto de la noche en televisión, con una media de 1.595.000 espectadores, un 13,5% de cuota y 4.162.000 contactos. La 1 se impuso en las franjas de madrugada (8%), mañana (16,7%) y tarde (11,6%) con su variada oferta de información, actualidad, ficción y entretenimiento.
Ayer, la primera entrega de ‘La Revuelta, con Pedro Almodóvar como invitado, creció 2.3 puntos de cuota de pantalla y fue la opción preferida de la audiencia en todas las franjas de edad: niños de 4 a 12 años (12%), jóvenes de 13 a 24 (17%), y las franjas de 25 a 44 años (19,7%) y de 45 a 64 (14,9%).
A continuación, la emisión dedicada a Pablo Cabonell alcanzó una cuota del 11,4% y superó los dos millones de espectadores únicos.
Una noche que confirma la tendencia ascendente de ‘La Revuelta’ en este mes, en el que ha reducido hasta solo ocho décimas la distancia respecto a su competidor. Además, en esta semana había crecido hasta alcanzar una media del 11,2%, más de 1,4 millones de espectadores y 3.970.000 contactos).
Liderazgos para la actualidad y la ficción
El buen dato de ‘La Revuelta’ fue el colofón a otra jornada de liderazgos de La 1, que comenzó con el Telediario Matinal, presentado por Álex Barreiro, con un 23,4% en La 1 y el Canal 24 horas.
A continuación, ‘La hora de La 1’, con Silvia Intxaurrondo, lideró con un 18,7% y reunió a 1.554.000 espectadores únicos; 'Mañaneros 360', con Adela González y Javier Ruiz, también fue lo más visto en su franja, con un 15,7% y 2.142.000 espectadores únicos.
Por la tarde, como es habitual, se impusieron las series de La 1: ‘Valle Salvaje’ logró un 11,4% y 1.487.000 contactos, y ‘La Promesa’, un 12,2% y 1.420.000. Y justo después, ‘Malas lenguas’, con Jesús Cintora, también fue lo más visto en su franja con una media del 11,1% de cuota y más de 2 millones de contactos. En La 2 alcanzó un 6,5% y más de 1,5 millones de contactos.
Este jueves también destacaron los datos de los Telediarios (el TD1, con Alejandra Herranz, un 16% y 1.408.000 espectadores; y el TD2, con Pepa Bueno, un 14,6% y 1.672.000 espectadores); 'Directo al grano', presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, que anotó un 10,5% de cuota y fue la oferta con más contactos de su franja (2.545.000); y ‘Aquí la Tierra’, con Jacob Petrus, que consiguió un 14,1% y casi 2,5 millones de espectadores únicos.
Y en La 2 lo más visto fue este jueves ‘Cifras y Letras’, con Aitor Albizua, que reunió a 645.000 espectadores de media y más de un millón de contactos (5,1%).