'La Revuelta', líder de audiencia y lo más visto de la noche en televisión con la visita de Pedro Almodóvar

La noche especial de ‘La Revuelta’ que programó ayer La 1 fue un éxito de audiencia y líder en su franja, con la entrevista de David Broncano al cineasta Pedro Almodóvar. Fue lo más visto de la noche en televisión, con una media de 1.595.000 espectadores, un 13,5% de cuota y 4.162.000 contactos. La 1 se impuso en las franjas de madrugada (8%), mañana (16,7%) y tarde (11,6%) con su variada oferta de información, actualidad, ficción y entretenimiento.

Pedro Almodóvar, en una noche especial en 'La Revuelta'

Ayer, la primera entrega de ‘La Revuelta, con Pedro Almodóvar como invitado, creció 2.3 puntos de cuota de pantalla y fue la opción preferida de la audiencia en todas las franjas de edad: niños de 4 a 12 años (12%), jóvenes de 13 a 24 (17%), y las franjas de 25 a 44 años (19,7%) y de 45 a 64 (14,9%).

Pedro Almodóvar y Broncano, durante la entrevista

A continuación, la emisión dedicada a Pablo Cabonell alcanzó una cuota del 11,4% y superó los dos millones de espectadores únicos.

Una noche que confirma la tendencia ascendente de ‘La Revuelta’ en este mes, en el que ha reducido hasta solo ocho décimas la distancia respecto a su competidor. Además, en esta semana había crecido hasta alcanzar una media del 11,2%, más de 1,4 millones de espectadores y 3.970.000 contactos).