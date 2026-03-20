RTVE recuerda este fin de semana a Rocío Dúrcal en el 20º aniversario de su fallecimiento

RTVE rinde tributo a Rocío Dúrcal en el 20ª aniversario de su muerte: el sábado, en ‘Cine de Barrio’, con ‘Canción de juventud’, su primera película; y el domingo, ‘Imprescindibles’ estrena el documental ‘La ranchera inesperada’ y ‘Tesoros de la tele’ abre su tercera temporada con un monográfico sobre la artista.

‘Canción de juventud’, en ‘Cine de Barrio’ Para este homenaje a la artista, en ‘Cine de Barrio’ la periodista y escritora Valeria Vegas y el documentalista audiovisual Juan Sánchez acompañarán a Inés Ballester para repasar las canciones, películas y toda una vida repleta de éxitos de Rocío Dúrcal. Carmen Morales, su hija, también visita el plató para hablar de su madre y presenta ‘Inolvidable’, el musical que está preparando. Además, se emitirá ‘Canción de Juventud’ (Luis Lucia, 1962), con una jovencísima Rocío interpretando a una alumna de un colegio de niñas. Carmen Morales, hija de Rocío Dúrcal, en 'Cine de Barrio' ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA

‘Imprescindibles’ estrena ‘Rocío Dúrcal, la ranchera inesperada’ Producido por RTVE y dirigido por Raúl de Andrés y Cristina Alonso, ‘Rocío Dúrcal, la ranchera inesperada’ repasa su carrera de casi cinco décadas con grandes éxitos en tres ámbitos: cine, siendo apenas una adolescente; teatro, con su destacada participación, además, en la histórica huelga de actores de 1975; y música, gracias a su particular forma de interpretar las rancheras, que la convirtió en una estrella internacional en el mercado latinoamericano, la cantante femenina española que más discos ha vendido y una de las 200 mejores voces de la historia mundial. Cartel de 'Rocío Dúrcal, la ranchera inesperada' Del Archivo RTVE se han podido recuperar imágenes de los años 70 rodadas en cine y nunca emitidas, como dos entrevistas a Rocío Dúrcal, una el día de su boda y otra en el hospital tras el nacimiento de su primera hija, junto con algunas escenas familiares y profesionales. El programa recoge testimonios de los cantantes Paloma San Basilio, Natalia Jiménez y Manolo García, y de actores como María José Goyanes, María Adánez, Emilio Gutiérrez Caba o Pedro Mari Sánchez. Del campo de la creación musical intervienen los compositores Rafael Pérez-Botija, autor de dos discos de Rocío; Luis Cobos, presidente de AIE, y Maryní Callejo, que compuso canciones para sus películas y colaboró con ella como pianista y directora musical. También trabajaron con Rocío Dúrcal directamente Jesús Manzano, su road manager durante los años del boom de las rancheras, y Antonio Blanco, expresidente de la compañía discográfica BMG en México y Centroamérica. La actriz Fedra Lorente, cuñada de Rocío Dúrcal, comparte sus recuerdos personales y familiares. Periodistas expertos como José Aguilar, que escribió su biografía, y José Ramón Pardo aportan datos esenciales para conocer la relevancia de su trayectoria, al igual que Fernando Méndez-Leite, director de la Academia de Cine, y la catedrática de Musicología Virginia Sánchez.