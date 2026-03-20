De consumidor a creador: así ha cambiado la forma de crear contenido en internet

Internet ha transformado la forma en que accedemos a la información, pero también la manera en la que participamos en ella. Hoy, cualquier persona puede crear y compartir contenidos desde su propio dispositivo, ya sea una fotografía, un vídeo explicativo o una opinión sobre un tema concreto. Este cambio ha ampliado la participación de la ciudadanía y hace cada vez más relevante comprender cómo se crean y difunden los contenidos digitales.

Las herramientas digitales facilitan la creación de contenido Durante mucho tiempo, internet funcionó principalmente como un espacio de consulta de contenidos creados por medios de comunicación, empresas o especialistas. Sin embargo, la evolución de las plataformas digitales ha cambiado esta dinámica y ha facilitado que millones de personas participen activamente en la creación de contenidos. En la actualidad, las herramientas digitales permiten crear y compartir contenido de forma inmediata desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Aplicaciones de edición, plataformas de vídeo o redes sociales han simplificado procesos que antes requerían conocimientos técnicos, lo que amplía las posibilidades de participación y dando lugar a nuevas formas de comunicación en el entorno digital. En España, el 94% de la población entre 16 y 74 años utiliza internet de forma habitual. De hecho, el Informe Sociedad Digital en España de la Fundación Telefónica, señalan que el 83% de la ciudadanía participa activamente en redes sociales, consolidando el entorno digital como una parte esencial de la vida cotidiana.