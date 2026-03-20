De consumidor a creador: así ha cambiado la forma de crear contenido en internet
- Las herramientas digitales actuales permiten publicar vídeos, imágenes o contenidos desde cualquier dispositivo con conexión a la red
- CAPTCHA: No soy un robot traslada estas dinámicas digitales a la televisión, cada miércoles a las 22:20 h en La 2
Internet ha transformado la forma en que accedemos a la información, pero también la manera en la que participamos en ella. Hoy, cualquier persona puede crear y compartir contenidos desde su propio dispositivo, ya sea una fotografía, un vídeo explicativo o una opinión sobre un tema concreto. Este cambio ha ampliado la participación de la ciudadanía y hace cada vez más relevante comprender cómo se crean y difunden los contenidos digitales.
Las herramientas digitales facilitan la creación de contenido
Durante mucho tiempo, internet funcionó principalmente como un espacio de consulta de contenidos creados por medios de comunicación, empresas o especialistas. Sin embargo, la evolución de las plataformas digitales ha cambiado esta dinámica y ha facilitado que millones de personas participen activamente en la creación de contenidos.
En la actualidad, las herramientas digitales permiten crear y compartir contenido de forma inmediata desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Aplicaciones de edición, plataformas de vídeo o redes sociales han simplificado procesos que antes requerían conocimientos técnicos, lo que amplía las posibilidades de participación y dando lugar a nuevas formas de comunicación en el entorno digital.
En España, el 94% de la población entre 16 y 74 años utiliza internet de forma habitual. De hecho, el Informe Sociedad Digital en España de la Fundación Telefónica, señalan que el 83% de la ciudadanía participa activamente en redes sociales, consolidando el entorno digital como una parte esencial de la vida cotidiana.
Hacia un uso responsable y crítico de la red
La facilidad para publicar contenidos abre nuevas oportunidades de participación en internet, pero también subraya la importancia de desarrollar competencias digitales por parte de la sociedad.
Crear contenido digital de calidad implica prestar atención a aspectos como la claridad del mensaje, el contexto de la información o la verificación de los datos que se comparten. Incorporar fuentes fiables, contrastar la información o explicar las ideas de forma comprensible ayuda a que otras personas puedan interpretarla correctamente.
Por ejemplo, no es lo mismo compartir un vídeo explicativo que una opinión personal. En el primer caso, es importante apoyarse en datos verificables e información contrastada, mientras que en el segundo conviene diferenciar claramente entre hechos y opiniones.
Estas prácticas forman parte de la alfabetización digital, un conjunto de habilidades que permite utilizar la tecnología de manera crítica y responsable en un entorno donde la información se genera y se comparte de forma constante.
Crear contenidos es solo una de las formas en las que la ciudadanía participa hoy en el entorno digital. Publicar una reseña sobre un restaurante, compartir un vídeo explicando cómo realizar una tarea o publicar una fotografía acompañada de una descripción en redes sociales son formas de crear contenido y de intervenir en el espacio digital. Internet también se ha consolidado como una vía habitual para realizar gestiones cotidianas, como pedir una cita médica, completar trámites con la administración pública o participar en consultas y encuestas ciudadanas. Desde la pandemia, muchas de estas gestiones se realizan a través de portales digitales, lo que hace aún más necesario que la población cuente con las competencias digitales necesarias para utilizarlas con seguridad y autonomía, especialmente entre los grupos más vulnerables.
Comprender cómo se crean y difunden los contenidos digitales no solo ayuda a publicar información con mayor calidad, sino también a interpretar mejor el contenido que circula online. En este contexto, espacios como CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet ayudan a reflexionar sobre estas prácticas digitales a partir de ejemplos cercanos.
Financiado por los Fondos Next Generation EU
Este programa forma parte de las acciones de RTVE en el marco de ‘Generación D’, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Europeos Next Generation EU e impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos y oportunidades de la sociedad digital, ayudando a adquirir competencias esenciales para desenvolverse con la seguridad en Internet.
'CAPTCHA: No soy un robot' y 'CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet' se suman así a otros proyectos de RTVE, como ‘Ciberdelitos’, ‘Comando Actualidad 5.0’, ‘Seguridad Vital 5.0’, ‘La tirita digital’, ‘El Hackeo’, ‘Sin filtros 3, 2, 1!’, ‘Por fin es lunes’, ‘En Router’, ‘GUASAP!’, ‘La fiesta digital’, ‘Vértigo bit’, ‘Tu guía digital’ y ‘La vuelta a la España digital’; con el fin de combatir la brecha digital como miembro activo del “Pacto por la Generación D”.
Más información y todos los episodios del programa ‘CAPTCHA’ en el canal de Generación D.