Violencia, obsesión y falsedad: los peligros detrás del feed de las redes sociales para la Generación Z

Julián, Martiño y Abril tienen entre 13 y 17 años, y acompañan al creador de contenido Carles Tamayo en un viaje en el que analizan cómo el universo de las redes sociales influye en sus vidas. “Para bien o para mal”, como reconocen, se han convertido en el espacio por el que se transitan sus relaciones sociales.

Sin ir más lejos, Martiño explica que sus viajes en la ruta del colegio nada tienen que ver a lo que eran hace unos años, cuando era un momento para hablar y comentar algunos temas con los compañeros “Si no juegas en el móvil a un videojuego te quedas atrás… te quedas sin hacer nada”

Validación, la necesidad de los jóvenes El episodio comienza con Tamayo recordando un fragmento del documental The Social Dilemma “El dilema de las redes sociales”, en el que el inventor del botón “Me Gusta” de Facebook aseguraba que jamás dejaría a sus hijos utilizar las redes sociales. ¿Por qué?, ¿Cuál es su peligro?. La validación. Abril reconoce que es algo unido al uso de las redes sociales, aunque ella sigue valorando más la felicitación en persona “Si una amiga mía viene a decírmelo, siento que es mucho más especial”. Este tema también se saca en el apartado ‘Consultorio’, de la periodista y podcaster María Barrier. Un adolescente le pide consejo para que deje de importarle su obsesión por comprobar continuamente quién ve sus historias y quién pincha en el botón ‘like’. La clave para Barrier es “relativizar”. Para ella hay que darse cuenta de que, ni es tan importante, ni probablemente tenga el significado que creemos: a veces es una acción que se lleva a cabo automáticamente, no hay que darle más vueltas.

La violencia digital también existe Aunque no haya contacto físico, los golpes en las redes sociales también duelen. Incluso pueden acentuarse. Es la conclusión a la que llega Silvia Díaz, socióloga e investigadora en internet. Para ella se puede ser buena persona, pero a la vez ser agresivo en internet “es algo propio, te transformas”. Abril le cuenta a Tamayo que hay quien puede convertirse en un monstruo “si eres una persona muy influenciable o que te crees todo lo que te dicen muy fácilmente, sí que te puedes convertir”. Y como violencia, no se habla solo de insultos y amenazas. Para la experta Silvia Díaz “compartir un meme con contenido violento” como un asesinato, violación o racismo, también lo es. Por ello sería necesario que se ayude a los adolescentes a identificar estas conductas “Las generaciones jóvenes necesitan hablar, y que alguien les acompañe emocionalmente. Que alguien les enseñe lo que está bien y mal”. Esta es una de las preocupaciones que se han transmitido en el consultorio de María Barrier. Uno de los jóvenes pregunta qué puede hacer ante “mensajes anónimos superfeos en TikTok”. “Si te afecta mucho, filtra los comentarios” Barrier recuerda que las redes sociales permiten excluir aquellos mensajes hirientes e insultantes, de modo que ni siquiera llegas a leerlos. Pero antes que eso hay que adoptar una filosofía pragmática “La gente después va a seguir con su día y probablemente ni se vaya a acordar de ti”, y por ello no hay que darle mayor importancia.

Cuidado con los grupos de WhatsApp Si estás en WhatsApp, estás en decenas de grupos. Esto es así. Y son tan útiles para difundir información importante, como peligrosos a la hora de denigrar a una persona. Por eso se deben tratar con especial atención. Uno de los invitados en el capítulo de Adolescentes, Julián, cuenta cómo lo habían utilizado en su contra “También se usan para excluir. Una vez me enteré de que mis amigos habían creado uno sin mí. Te da un choque la vida…”. En este episodio también aparecen dos padres: Noemí, madre de Abril y Martín, padre de Martiño. Precisamente él cuenta cómo su hijo de 13 años ya había tenido una experiencia negativa “había percibido que en los grupos había un poco más de hostilidad”