RTVE colabora con el Comité de Emergencia y hace un llamamiento a la solidaridad ante la grave situación en Oriente Medio

RTVE se une al llamamiento a la sociedad lanzado por el Comité de Emergencia Español para colaborar y conseguir fondos ante el agravamiento de las necesidades humanitarias en Oriente Medio. La actual escalada de violencia en la zona está teniendo consecuencias humanitarias profundas en una región que ya acumulaba años de crisis, desplazamiento y deterioro de los servicios básicos.

Los ataques están afectando a hogares, hospitales y escuelas. La mitad de los niños y niñas de la región viven actualmente en un entorno afectado por conflictos. Muchos son extremadamente vulnerables al hambre, los brotes de enfermedades, la interrupción de la educación, el matrimonio y el trabajo infantil.

Según Naciones Unidas, millones de personas en la región dependen actualmente de la ayuda humanitaria para cubrir necesidades esenciales como agua potable, alimentos, atención sanitaria o refugio.

Por ello, las ONG que forman parte del Comité de Emergencia Español, Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision, se unen bajo una misma voz y un mismo propósito: lanzar un llamamiento de ayuda juntas para ser más eficaces en la respuesta a las crisis humanitarias, y para asegurar y proteger a las personas afectadas por la crisis humanitaria en Oriente Medio.

La colaboración puede realizarse por diferentes vías:

● SMS con la palabra ‘comité’ al 28014 (Coste y valor de donativo de 1,2 euros)

● Llamando al 900 595 216

● Bizum: 08247

● Transferencia bancaria: ES4521005731770200452205

● A través de la web: https://www.comiteemergencia.org/emergencias/crisis-humanitaria-oriente-medio/#donar

El spot para difundir el llamamiento que desde el Comité de Emergencia se está realizando en favor de Oriente Medio, se emitirá en todos los canales de RTVE hasta el 19 de abril.

RTVE, en línea con su compromiso con la Agenda 2030 y la divulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), refuerza con esta colaboración la promoción de varios objetivos clave. Entre ellos, el ODS 1 (fin de la pobreza), el ODS 2 (hambre cero), el ODS 3 (salud y bienestar), el ODS 10 (reducción de desigualdades), el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y el ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos). Esta acción consolida la apuesta de la Corporación por impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible y a la respuesta humanitaria internacional.