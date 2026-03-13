Del 'scroll' al 'clickbait': el vocabulario digital de las nuevas generaciones

Cada año surgen nuevas palabras vinculadas al mundo digital que se incorporan con rapidez al vocabulario cotidiano. Términos como scroll, shadowban o NPC se utilizan con naturalidad en muchas conversaciones en internet.

Para comprobar hasta qué punto realmente se entienden estos conceptos, hemos salido a la calle para preguntar cómo distintas generaciones los interpretan en un entorno que evoluciona constantemente.

Más de 32 millones de personas utilizan redes sociales en España y, el 86% de los usuarios 12 y 74 años participa activamente en alguna de estas plataformas, según el último estudio anual de redes sociales de IAB Spain. En este contexto, las redes sociales se han convertido en lugares de conversación e intercambio constante. Cada publicación, comentario o mensaje contribuye a que nuevas expresiones se difundan rápidamente y pasen a formar parte del lenguaje digital que utilizan millones de personas a diario.

El clickbait y la importancia de aprender a detectarlo El término clickbait hace referencia a un titular exagerado o engañoso utilizado para llamar la atención y conseguir que los usuarios hagan click en un contenido. Frases como “no vas a creer lo que pasó…” o “este truco cambiará tu vida” suelen ser ejemplos habituales. El problema surge cuando el contenido no cumple lo que promete. Aprender a detectar este tipo de estrategias ayuda a evitar la desinformación y a frenar la circulación de contenidos engañosos que pueden difundirse rápidamente en redes sociales cuando se comparten sin comprobar su origen o veracidad. Algunas señales pueden ayudarnos a identificar este tipo de titulares: promesas demasiado llamativas, información incompleta que busca despertar curiosidad o afirmaciones que apelan directamente a la sorpresa o la emoción. Ante este tipo de contenidos, los usuarios pueden detenerse unos segundos, comprobar la fuente y valorar si la información procede de un medio o entidad fiable antes de compartirla.

El scroll y la gestión del tiempo en internet El scroll se refiere al gesto de deslizar la pantalla para seguir viendo contenido en redes sociales, páginas web o aplicaciones y, actualmente, este gesto está directamente relacionado con la forma en la que consumimos información en internet. Muchas plataformas han simplificado su diseño para favorecer un consumo rápido y continuo de sus contenidos, lo que facilita pasar de una publicación a otra casi sin darse cuenta. Este tipo de dinámica puede hacer que el tiempo de uso se prolongue más de lo previsto. Por eso, desarrollar una mirada consciente sobre cómo utilizamos el scroll también forma parte de las competencias digitales. Prestar atención al tiempo que dedicamos a navegar, detenernos a leer con calma o elegir qué contenidos queremos consumir son pequeñas decisiones que ayudan a relacionarnos con el espacio digital de una forma más equilibrada.