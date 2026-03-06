Del VHS al streaming: cómo la evolución de la tecnología nos forma digitalmente

Cerca de 5,27 millones de hogares (34% del total de España) disponían de acceso a Internet en 2005, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Dos décadas después, el acceso es prácticamente universal: el 96,3% ha utilizado Internet en 2025.

Unos datos que confirman que la digitalización no es una cuestión generacional, sino una realidad compartida. Este avance tecnológico evoluciona con rapidez y se pone de manifiesto cuando conceptos digitales que hace poco más de una década eran habituales, resultan lejanos en la actualidad.

Aprender a elegir y gestionar contenidos gracias a la tecnología doméstica El VHS permitió grabar y reproducir contenidos en casa cuando la programación televisiva marcaba los horarios, y la llegada del streaming transformó esa experiencia, hasta el punto de que, según el Panel de Hogares de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), el 63,1 % de los hogares con internet utiliza estos servicios de forma habitual. El streaming supuso una nueva manera de relacionarse con los contenidos, al pasar de esperar a que algo se emitiera a elegir qué ver y cuándo hacerlo. Comprender esta transformación ayuda a identificar cómo cada avance tecnológico no solo introduce nuevas herramientas, sino también nuevas formas de uso que requieren adaptación continua.

Del teléfono fijo a gestionar la conexión de manera permanente Hace una década parecía imposible encontrar un hogar sin teléfono fijo, era un imprescindible. Sin embargo, hoy la realidad es muy distinta. Según datos del INE, un 37,3 % de los hogares no tiene teléfono fijo y utiliza exclusivamente el teléfono móvil para comunicarse. Un cambio a gran velocidad que no acaba ahí, ya que la CNMC registra más de 62 millones de líneas móviles en España, una cifra superior al número de habitantes de nuestro país, que se aproxima a los 49 millones actualmente. Actualmente, el teléfono integra mensajería, redes sociales, banca digital, administración electrónica y acceso a información en tiempo real. Esta versatilidad amplía oportunidades, pero también exige competencias claras como configurar la privacidad, revisar permisos de aplicaciones, proteger datos personales y establecer hábitos de uso saludables.

Del disquete a la nube: organizar y proteger la información A mediados de los 80 y principios de los 90 se popularizaron los disquetes, unos soportes físicos que permitían almacenar información de los ordenadores. Su capacidad más habitual era de 1,44 MB. Fueron todo un hito, pero con el paso de los años se cambiaron por los CDs, cuya capacidad equivale a casi 500 disquetes. Poco después llegaron los pendrives o popularmente conocidos como “pinchos usb”, que podían almacenar hasta 16 gigas, lo que equivale a más de 11.000 disquetes y en un formato mucho más sencillo que estos. Toda una revolución de almacenamiento digital que ha terminado derivando en lo que hoy conocemos como la “nube”, una forma de acceso y almacenamiento de la información que se realiza online de forma inmediata y que no necesita un soporte físico como tal donde se guarde esa información.