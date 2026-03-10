Sharenting: qué es y qué implica compartir fotos de menores en redes sociales

Compartir una foto de un cumpleaños infantil, del primer día de colegio o de unas vacaciones en familia se ha convertido en una práctica habitual en redes sociales. Con el tiempo, estas plataformas han pasado a funcionar como un álbum familiar en versión digital, en el que muchas personas documentan sus recuerdos.

Esta práctica de publicar imágenes, vídeos o información sobre hijos menores se conoce como sharenting, una combinación de las palabras share (compartir) y parenting (crianza).

02.07 min CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet - Soraya y Javi Hoyos reflexionan sobre el 'sharenting' y compartir imágenes de menores con respeto y consentimiento

¿Es realmente tan común el sharenting? Según datos del proyecto europeo EU Kids Online, el 89% de las familias compartió fotos o información de sus hijos e hijas menores al menos una vez al mes en redes sociales en 2025. En muchos casos, la presencia digital comienza incluso antes de que los más pequeños aprendan a hablar o puedan decidir qué información desean compartir sobre sí mismos. Así, las fotografías, vídeos o comentarios publicados por el entorno familiar pasan a formar parte de su huella digital desde edades muy tempranas.

Decisiones para proteger la privacidad Las redes sociales y los espacios digitales permiten descargar, reenviar o almacenar imágenes y vídeos publicados, con mayor o menor facilidad según las medidas de privacidad y seguridad que apliquen. Comprender el acceso y la perdurabilidad de los contenidos en internet es clave para tomar decisiones más conscientes a la hora de compartir cierta información . La Policía Nacional y la FundaciónSOL, organización que trabaja para construir un entorno digital seguro, han impulsado una campaña de concienciación sobre la práctica del sharenting en la que recomiendan incorporar los siguientes hábitos antes de publicar imágenes de menores en internet: Evitar publicar imágenes que permitan identificar al menor o su entorno, como uniformes escolares, nombres de los centros educativos, direcciones o ubicaciones frecuentes.

o Revisar los ajustes de privacidad de las redes sociales y limitar quién puede acceder a las publicaciones.

de las redes sociales y limitar quién puede acceder a las publicaciones. Reflexionar sobre cómo podría percibir el propio menor esas imágenes en el futuro, especialmente cuando se trata de momentos íntimos .

. Hablar con familiares, amistades y centros escolares para acordar que no compartan imágenes del menor sin permiso, algo habitual en celebraciones, cumpleaños o actividades escolares. Integrar estas prácticas permite desarrollar una mayor conciencia sobre la huella digital que se construye desde la infancia.

El papel del consentimiento en la infancia digital Otra de las cuestiones que debe ganar relevancia es el consentimiento de los menores a la hora de publicar contenidos en los que aparecen en redes sociales. Preguntarles si desean aparecer en determinadas fotos o explicarles el alcance que pueden tener las publicaciones en internet contribuye a que comprendan cómo se construye su presencia en internet y qué implicaciones puede tener compartir información personal en el entorno digital. Estas conversaciones también ayudan a introducir desde edades tempranas la idea de la privacidad, del control sobre la propia identidad digital y del uso responsable de las redes sociales. De esta forma, es más probable que en el futuro incorporen esas mismas pautas y desarrollen una relación más equilibrada con el entorno digital.