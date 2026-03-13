'Imprescindibles' celebra el Día de la Poesía con un homenaje a Vicente Aleixandre

Esta semana ‘Imprescindibles’ estará dedicado a la memoria del poeta Vicente Aleixandre desde el número 3 de la madrileña calle Velintonia. Allí se encuentra la casa del Premio Nobel de Literatura, por la que pasó la Generación del 27 y, tras la guerra civil, buena parte de la literatura española del siglo XX. ‘Velintonia’ es el título de este documental, coproducido por RTVE y dirigido por Javier Vila, que se estrena con motivo del Día de la Poesía.

‘Velintonia’

Un refugio en tiempos oscuros. La literatura del siglo XX silenciada por el abandono. La casa del Nobel Vicente Aleixandre encierra entre sus ruinosas paredes el florecimiento de la Generación del 27, con Federico García Lorca sentado al piano, la elegancia de Luis Cernuda y los abrazos agrestes de Miguel Hernández; la voz comprometida del chileno Pablo Neruda y las heridas que provocó en los cuerpos y en las almas la Guerra Civil; el ansia de libertad de mujeres como Carmen Conde y los sueños de los poetas jóvenes en una España que se asomaba a la modernidad.

Fachada principal de la casa de Vicente Aleixandre, situada en la calle Velintonia (Madrid) 5

Pero, sobre todo, sigue allí la mirada clara de Aleixandre, el relato de una vida marcada por una frágil salud y una irreprimible necesidad de amar. Todos los secretos que son el testimonio de una época permanecen allí, atrapados en un lugar mágico.

El actor Antonio de la Torre durante el rodaje de Velintonia LAURA LEON LAURA LEON

El documental cuenta con las intervenciones de Antonio de la Torre, Manolo Solo, Ana Fernández, Mona Martínez, Vicente Molina Foix, Antonio Colinas y otros artistas que leen la obra de Aleixandre y rinden homenaje al poeta.