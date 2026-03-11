Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 10 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 10 de marzo fue la siguiente:

31 - 26 - 3 - 37 - 48 - 35. Complementario: 10. Reintegro: 3. Con una recaudación de 2.635.581,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.900.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 3 55.576,78 Tercera (4) 85 980,77 Cuarta (4) 4.735 26,41

Quinta (3) 88.090 4,00 Reintegro 526.796

0,50