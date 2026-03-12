Sorteo de la BonoLoto del miércoles 11 de marzo
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 11 de marzo fue la siguiente:
34 - 20 - 32 - 9 - 33 - 25. Complementario: 49. Reintegro: 8.
Con una recaudación de 2.941.517 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.400.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|2
|92.872,67
|Tercera (5)
|90
|1.031,92
|Cuarta (4)
| 5.007
|27,82
|Quinta (3)
|98.739
|4,00
|Reintegro
|587.339
|0,50
