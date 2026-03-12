Sorteo de la BonoLoto del miércoles 11 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 11 de marzo fue la siguiente:

34 - 20 - 32 - 9 - 33 - 25. Complementario: 49. Reintegro: 8.

Con una recaudación de 2.941.517 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.400.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 2 92.872,67 Tercera (5) 90 1.031,92 Cuarta (4) 5.007

27,82 Quinta (3) 98.739 4,00 Reintegro 587.339 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.