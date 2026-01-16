Llegan a ‘Días de Cine’ los estrenos de la cartelera, entre los que destaca la española ‘El mal’, de Juanma Bajo Ulloa, participada por RTVE. Además, la francesa ‘El hombre menguante’, la chilena ‘La misteriosa mirada del flamenco’, o la británica ‘El sendero de la sal’. El programa tendrá como madrina a la productora María Zamora, Premio Nacional de Cinematografía en 2024 y responsable de algunas de las películas más importantes del cine español de los últimos años, como la reciente ‘Romería’, de Carla Simón.

El repaso a los estrenos comenzará con ‘El hombre menguante’, de Jan Kounen, que mira al clásico de Jack Arnold, adaptación de la novela de Richard Matheson, con Jean Dujardin de protagonista. Después, escrita y dirigida por Diego Céspedes, llega ‘La misteriosa mirada del flamenco’, película chilena precandidata a los Oscar que cuenta, en clave de western y a través de los ojos de una niña de 11 años, cómo una remota comunidad del desierto se enfrenta a una misteriosa enfermedad.

A continuación, ‘El sendero de la sal’, drama británico de Marianne Elliott protagonizada por Gillian Anderson y Jason Isaacs; ‘La isla de la Belladona’, distopía francesa dirigida por Alanté Kavaïté; ‘La bicicleta de Bartali’, cinta de animación italiana de Enrico Paolantoni; y ‘Si pudiera, te daría una patada’, comedía dramática indie norteamericana, escrita y dirigida por Mary Bronstein y protagonizada por Rose Byrne, reciente ganadora de un Globo de Oro.

El espacio de cine de La 2 hablará también sobre ‘Fuck the polis’, documental portugués de Rita Azevedo Gomes; ‘El mal’, cinta de Juanma Bajo Ulloa participada por RTVE y protagonizada por Natalia Tena y Belén Fabra; ‘Turno de guardia’, dirigida por Petra Biondina Volpe y protagonizada por Leonie Benesch, candidata de Suiza a los Oscar; y ‘28 años después, el templo de los huesos’, nueva entrega de la saga con Ralph Fiennes como protagonista.

Las recomendaciones completan el programa de esta semana de ‘Días de Cine’.