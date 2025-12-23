Así es 'El mal': Juanma Bajo Ulloa vuelve al suspense más perturbador

El 16 de enero se estrena El mal, la nueva película de Juanma Bajo Ulloa, que fiel a su mirada provocadora y perturbadora, propone una historia apoyada en la sólida tradición del suspense, diseñada para remover los sentimientos más profundos del espectador y cuestionar su propia naturaleza. El reparto reúne a Natalia Tena, Belén Fabra, Tony Dalton, Fernando Gil y María Schwinning.

La trama de El mal arranca cuando una ambiciosa periodista, Elvira, es contactada por un inquietante personaje, Martín. Este le propone alcanzar el éxito definitivo escribiendo un libro sobre su “talento”: el del mayor asesino de la Historia.

Juanma Bajo Ulloa, en el rodaje de 'El mal'.

Bajo la premisa “Dentro de cada monstruo hay un ser humano. Dentro de cada ser humano hay un monstruo”, la película explora la sorprendente cercanía entre el bien y el mal. Indaga en la irracional atracción del ser humano hacia el lado oscuro, planteando preguntas incómodas: ¿Por qué nos fascinan figuras como Hannibal Lecter o Darth Vader? ¿Qué escondemos tras nuestra máscara social?

Bajo Ulloa define este proyecto como una necesidad de ir más allá de las fórmulas gastadas. “El cine ha mostrado ya las vísceras y paseado los cadáveres, pero hoy puede comenzar a mostrar algo que aún se oculta con vergüenza y temor: el rostro humano escondido en la sombra. La verdadera naturaleza del mal”, afirma el director sobre una película que no solo funciona como un mecanismo de suspense donde el público intuye que algo terrible va a ocurrir, sino también como una reflexión sobre el perdón y las carencias afectivas. En palabras del propio autor: "Esta película habla sobre el horror que nos provoca la falta de amor. De que no cultivar el amor, marchita el alma".

Natalia Tena y Belén Fabra, en 'El mal'.

Juanma Bajo Ulloa ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián con solo 24 años con Alas de Mariposa y es autor de una las películas más taquilleras de la historia del cine español: Airbag. Sus películas han sido reconocidas con 7 Premios Goya.