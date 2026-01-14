Juanma Bajo Ulloa estrena 'El mal': "Para hacer el bien tienes que conocer el mal"

¿Es el ser humano malo por naturaleza? ¿Por qué nos atrae tanto el mal? Son algunas de las preguntas que Juanma Bajo Ulloa (Alas de mariposa, Airbag) se plantea en El mal, su nueva película protagonizada por Belén Fabra, Natalia Tena y Tony Dalton, con los que también hemos hablado. Una cinta que cuenta con la participación de RTVE y que llega a los cines este viernes, 16 de enero.

Y esa es la primera pregunta que planteamos a Juanma: ¿Por qué nos atrae tanto el mal? “El ser humano tiende a no aceptar una parte importante de su alma, de su ser. Es una parte que molesta. Una parte que es difícil de admitir. Pero que está ahí. Por eso no la vemos en nosotros, pero sí en el otro. El otro es el malvado, el que se equivoca, el que tiene envidia, el que tiene esos defectos…”

“Por eso –añade-, nos gusta ver a esos villanos en una pantalla de cine, porque no tenemos que responsabilizarnos de lo que estamos viendo. Nos divierte ver ese lado oscuro. Por eso nos encantan las películas de asesinos, de ladrones, de mafiosos. Y aunque la gente lo niega el mal realmente es atractivo, ¿no? Como dice la promoción de la película: “¿Preferís a Luke Skywalker o a Darth Vader? ¿a Hannibal Lecter o a Clarice? ¿a Van Helsing o a Drácula?” Está claro lo que más nos atrae”.

01.14 min Tráiler de 'El mal', de Juanma Bajo Ulloa

Una asesina en serie y una escritora El mal nos cuenta la historia de Elvira, una ambiciosa periodista en horas bajas a la que se acerca una inquietante joven, Martina, que le propone alcanzar el éxito definitivo escribiendo un libro sobre su “talento”: Y es que asegura ser la mayor asesina en serie de la historia. Así entablan una relación en la que las fronteras entre el bien y el mal se diluyen rápidamente. “El mal –asegura Juanma-, es una película de suspense muy entretenida, pero, a la vez, queremos que te haga reflexionar. Que sea como un espejo en el que mirarse. Yo he salido de algunas películas convertido en una persona diferente porque el autor ha conectado conmigo, me ha contado cosas que yo solo sentía o intuía, pero no era capaz de expresar. Y eso es lo que buscamos con la película, contar que todos tenemos una parte sombría que es muy poderosa y en la que podemos llegar a caer si no ponemos freno. Como dice otra de las frases publicitarias de la película: “Para hacer el bien tienes que conocer el mal”. Fotograma de 'El mal' 5

Belén Fabra es Elvira Belén Fabra es Elvira, esa periodista dispuesta a cualquier cosa para triunfar: “Es una mujer contradictoria y muy compleja. Al principio, cuando leí el guion y por lo que me explicó Juanma, quería llevármela a un territorio más definido, para tener más claras las cosas. Pero al rodar me di cuenta de que desconocía muchas cosas sobre ella. Y todas esas capas se fueron añadiendo a medida que fuimos rodando. Porque es un personaje que evoluciona muchísimo, que es muy contradictorio y que es muy capaz de analizar, los defectos, virtudes y debilidades de los demás. Aunque no sé si se ve tan claramente a ella misma”. “Trabajar junto a Natalia en esos diálogos tan largos ha sido muy intenso –añade la actriz-. A veces la veía sufrir porque tiene un personaje realmente difícil. Y por eso ha sido importante para las dos que ya hubiéramos trabajado juntos y que tuviéramos ya ese grado de confianza. Porque cuando te sientes tan vulnerable con un personaje como los nuestros, que tienes que ir construyendo casi sobre la marcha, para mí ha sido básico tener a otra actriz que también fuera creciendo con esa relación”. “No tuvimos tiempo para ensayar porque estábamos con otros proyectos –añade Natalia-. Por eso, cuando me dijeron que Belén iba a ser Elvira, respiré aliviada, porque ya habíamos trabajado juntas y tenías mucha confianza. Y eso nos ayudó a afrontar esos papeles tan complicados”. Fotograma de 'El mal' 5

Natalia Tena es Martin Preguntamos a Natalia Tena qué tiene de especial esa asesina en serie experta en pasar desapercibida: “Yo creo que lo importante es lo que no tiene, porque casi todos los asesinos en serie de las películas tienen como un elemento sexual. Y ella no tiene eso. Ella mata de una forma casi inocente, con curiosidad… casi como si fuera una niña pequeña”. “No sabía cómo enfocarla –nos confiesa Natalia-, hasta que descubrí videos de mantis religiosas, de esos insectos que parecen estar inmóviles y no representar ningún peligro hasta que, de repente, te atacan con una pulsión: “zas” (hace el gesto de atacar). Juanma Bajo Ulloa acentúa ese aspecto infantil de Martin con planos contrapicados en los que parece muy pequeña y casi indefensa: “El personaje tiene una parte infantil –nos comenta el director-. Natalia también se basó en la mirada de los niños, en como caminan, como hablan, como miran. Y eso lo juntamos con esa parte de insecto que se abalanza sobre ti en una fracción de segundo y ni te enteras de cómo has caído al abismo”. Fotograma de 'El mal' 5

¿Qué busca esta asesina en serie? Martin se nos presenta a sí misma como la mayor asesina en serie de la historia, pero… ¿Qué busca al acercarse a Elvira? “Creo –asegura Natalia-, que ella empieza a buscar algo cuando ve a Elvira hablando en un programa de televisión. Si no hubiera visto ese programa habría seguido matando toda la vida. Pero al ver a Elvira piensa: “Ahora tengo a esta mujer que me entiende y que va a escribir mi libro”. Porque piensa que realmente es la única persona que la comprende”. “Es posible –añade Belén-, que ese don para matar que tiene Martin la haya convertido en alguien aparentemente insensible, pero, al final tiene esa necesidad de buscar comprensión”. “El personaje de Martin teóricamente busca el reconocimiento, el éxito –añade Juanma-. Pero en el fondo creo que hay una desesperada búsqueda de afecto. Y la fama es como un sucedáneo de ese amor que le falta. Por eso la gente que alcanza la fama suele estar incluso peor que al principio, porque es un éxito ajeno, no está dentro de ti y no es de tu familia, de la gente que te conoce. El que te da la palmadita en la calle o el que se hace el selfie contigo, realmente no te conoce, no te quiere… te puede admirar, puede querer ser tú, pero eso te deja vacío”. “Elvira y Martin –añade el director-, son dos mujeres que confrontan, pero que también tienen una gran conexión. Son dos lados muy interesantes de la personalidad. Martin está en el lado oscuro del ser humano y va, de alguna manera, a empezar a ver la luz, precisamente por causa del efecto del amor, Mientras que a Elvira le pasa lo contrario, está en un lugar cómodo, goza de cierto éxito… pero por esa ambición no controlada, por esa falta de empatía y por razones que veréis en la película, va a transitar hacia un lugar muy oscuro”. Fotograma de 'El mal' 5

Tony Dalton es Thomas Tony Dalton es Thomas, el editor que publica todos los libros de Elvira. “La película se plantea qué es lo que está mal y lo que no y bajo qué reglas definimos eso –nos comenta Tony-. Mi personaje es un tipo frustrado que no pudo lograr su sueño de ser escritor y se conforma con ser editor. Y está perdidamente enamorado de Elvira, lo que hace que le publique todos sus libros”. “Pero –continua el actor-, a medida que avanza la película ese amor por Elvira se va convirtiendo en otra cosa. Y Thomas se va obsesionando con el extraño comportamiento de Elvira”. 23.33 min Las mañanas de RNE - 'El mal' de Juanma Bajo Ulloa

¿Harían un pacto con el diablo para triunfar? En casi todas las profesiones creativas encontramos ese actor, director, escritor, artista… dispuesto a hacer cualquier cosa por la fama y el reconocimiento. Juanma ha tenido grandes éxitos en su carrera y por eso le preguntamos si haría un pacto con el diablo (como la protagonista de la película) para volver a lo más alto. “Hay un camino que es el tuyo y otro que es un poco más fácil pero que no es el tuyo. A veces escogemos el atajo, el funicular para llegar cuanto antes a la cima”. “Pero yo creo que lo importante no es estar en la cima, sino el camino. Aunque a veces ese camino se nos haga muy duro. Yo he pensado muchas veces: “Esto sería más fácil si lo hiciera así”. Pero no es mi camino. Mi camino es el que he tomado. Es el que en el que creo y es el que me vibra dentro. Y aunque se haga duro y complicado, cuando llegas a la cima, si llegas, sabes que has hecho lo correcto”. Y Natalia… ¿Qué estaría dispuesta a hacer por conseguir el papel de su vida? “A mí me pasa que las pruebas que quiero de verdad nunca me llegan. Pero luego cuando veo a los actores elegidos suelo pensar que son los que tenían que ser”. “Yo –nos confiesa Belén-, sí he pensado alguna vez: ¿Y si fuera más ambiciosa? Aunque no sé si llegaría a vender mi alma al diablo. No lo creo porque tengo demasiado sentimiento de culpa”. En cuanto a si ese mal puede curarse, Juanma Bajo Ulloa asegura: “Hay una parte intrínseca al ser humano, que es ese lado malvado que no queremos ver. Pero la forma de curarla es iluminarla para poder reconocerla, saber que está ahí, darte cuenta que ese personaje oscuro que estás viendo en la película podrías ser tú. Seguramente no vas a caer, pero la tentación y la posibilidad de justificar tus actos malvados está ahí, y lo hacemos a diferentes escalas”. Juanma Bajo Ulloa, en el rodaje de 'El mal'.