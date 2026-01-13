RTVE selecciona cinco series de animación infantiles en la convocatoria de 2025

RTVE ha seleccionado cinco series de animación en la convocatoria de 2025 para su emisión en las cadenas y medios digitales del grupo, en especial en Clan, el canal infantil de la Corporación. Se trata de ‘Violeta’, ‘Star Raider’ y ‘Los exploradores secretos’ y las nuevas temporadas de ‘Pocoyó y ‘Los Wavies’.

La convocatoria, a la que se presentaron 27 propuestas del 1 de septiembre al 15 de octubre, buscaba formatos atractivos dirigidos a niños y niñas de 0 a 14 años Se han valorado los personajes carismáticos que generan emociones; el humor, inocente y sencillo para los más pequeños y con referencias a la cultura popular para los mayores con un enfoque positivo. Con especial interés a valores como el pensamiento crítico, la igualdad, la convivencia, los hábitos saludables o la protección medioambiental.

En los últimos años, RTVE ha incrementado su compromiso con la industria española, con más de 25 contratos firmados, entre los que destacan por su éxito proyectos como ‘Momonsters, Superthings, o Lola’s Circus, en colaboración con BBC. En el último año, RTVE también ha participado en varios largometrajes de animación destinados al público infantil: ‘Momonster. The movie’, ‘Un mundo propio’, ‘Evolution’, ‘Superthings, la película’, ‘200% Wolf. Pequeño gran lobo’, ‘La luz de Aisha’. En 2025 se aprobaron las cintas de animación ‘El violinista’, ‘Fe’, ‘Chica y Lobo’ y ‘La pirata Mo y el rubí perdido’ y se estrenaron ‘El tesoro de Barracuda’ y ‘Olivia’.

‘Violeta’ Violeta es una niña que vive en un pueblo transfronterizo marcado por la mezcla de culturas, tradiciones y desigualdades. Curiosa y creativa, afronta la vida con imaginación y cuestiona el mundo que la rodea. Su mirada sincera lleva a los adultos a replantearse costumbres arraigadas. El señor Riera, profesor recién llegado, encarna la resistencia al cambio. La serie, producida por Sultana Films, tiene el apoyo de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género.

‘Star raider’ Producida por Animar Media Studio, ‘Star raider’ es una serie de anime que plantea un relato de aventuras juveniles en un entorno de ciencia ficción, con influencias clásicas del género. En la ciudad espacial de Confluence, un célebre ladrón de arte conocido como Star Raider mantiene en jaque a las autoridades. Coproducción internacional con la participación de las televisiones públicas France TV y Rai. Star raider 5

‘Los exploradores secretos’ Exploradores Secretos sigue a un equipo internacional de niños y niñas extraordinarios que actúan en la sombra para proteger el planeta de amenazas globales, desde fenómenos naturales extremos hasta los planes más insólitos de villanos excéntricos. Cada miembro aporta conocimientos específicos de ciencia, historia, tecnología o naturaleza, combinando aprendizaje y acción. Cuando surge un peligro, el equipo recibe la alerta, activa su tecnología avanzada y se desplaza al lugar del conflicto para restablecer el equilibrio. Una serie de aventuras producida por Liquid Rock Entertaintmet que promueve el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el compromiso con el bien común. Los exploradores secretos

Los Wawies (T2) Segunda temporada de la serie preescolar ‘Los Wawies’, protagonizada por cinco criaturas que viven en el planeta viajero Wawaland. A través de aventuras coloridas, exploran la naturaleza, conocen distintas culturas y resuelven retos cotidianos en equipo. Cada episodio promueve valores como la amistad, la empatía, la cooperación y el respeto por el planeta. La serie forma parte del universo transmedia Wawaland Planet, que integra educación, sostenibilidad y entretenimiento. Producida por Imagic TV, su enfoque multicultural y su estética vibrante la posicionan como una propuesta innovadora para familias y niños. Los Wawies 5