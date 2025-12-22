‘Hasta el fin del mundo’: los participantes llegan este martes al corazón de Argentina a ritmo de tango

‘Hasta el fin del mundo’, presentado por Paula Vázquez, modifica su día de emisión con motivo de la programación navideña. En la entrega de este martes 23, la falta de presupuesto y la crisis del transporte afectarán a los viajeros, pero Buenos Aires pondrá sus emociones a flor de piel.

Consolidado como una de las revelaciones de la temporada y tras debutar como el mejor estreno de un programa semanal de entretenimiento en La 1 desde 2018, ‘Hasta el fin del mundo’ firmó el pasado miércoles un 11,2% de cuota y 769.000 espectadores de media. Superó los 4 millones de contactos, siendo la entrega más contactada desde su estreno, y su post, ‘Más allá del fin del mundo’, lideró en su franja con un 10,9% de cuota.

Paula Vázquez RTVE

De Corrientes a Mar de Plata Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa corren el riesgo de tener que abandonar, ya que sólo conservan el 12% de su presupuesto y no saben cuántos días más podrán aguantar. Sin embargo, descubrir Buenos Aires siempre merece la pena. Todos los participantes comenzarán a darse cuenta del peso que el camino está teniendo en su interior. Quienes lleguen a Mar de Plata, la gran ciudad de vacaciones junto al Atlántico, habrán recorrido once de los quince mil kilómetros que tenían por delante en el inicio de esta aventura. Ushuaia se siente cada vez más cerca. En esta etapa no sólo se mide el camino recorrido, sino el buen sentido de cada decisión monetaria. A estas alturas el dinero y las fuerzas escasean, y cada paso exige aún más coraje. Sólo los valientes llegarán al fin del mundo. José Lamuño e Inés Hernand RTVE

‘Exceso de equipaje’ Esta semana, Inés Hernand recibirá a José Lamuño en un nuevo episodio del videopodcast ‘Exceso de equipaje’. El actor hablará de los mejores momentos vividos junto a su pareja en esta aventura, Aldo Comas. El programa estará disponible desde la mañana del martes en RTVE Play y se emitirá en La 1 después de ‘Hasta el fin del mundo.’