Helena Martín, aquesta setmana a 'Una tarda amb...'
- La ballarina i coreògrafa Helena Martín comparteix amb Candela Peña els reptes de créixer com a artista i com a mare
- Dimecres, 19 de novembre, a les 22:15h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Una tarda amb…' és el nou programa de converses de La 2Cat. Presentat i dirigit per Candela Peña amb codirecció de Bob Pop, s’emet els dimecres a les 22:05h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
'Una tarda amb...', el programa presentat per Candela Peña, rep la ballarina i coreògrafa Helena Martín, que des de 1996 ha construït una exitosa carrera: primer al Ballet Nacional d'Espanya i després en prestigioses companyies internacionals. El seu talent i el seu paper com a mare han estat determinants en l'evolució de la seva vida artística.
Aquesta setmana, a 'Una tarda amb', Candela Peña acompanya Helena Martín pels carrers de Barcelona que conduïen fins a l'Institut del Teatre, on ambdues van començar a desenvolupar el seu talent. Lluny de la nostàlgia, aquest passeig és un recorregut que permet repassar el desenvolupament d'una carrera plena d'èxits i de moments de reflexió personal.
Durant el programa, Helena parla sobre el món del ballet, la diferència entre el ballet abstracte i el d'argument, i de com aquests conceptes s'han desenvolupat a la Dansa Espanyola en les seves quatre disciplines: Flamenc, Dansa Bolera, Folklore i Dansa Estilitzada. També reflexiona sobre els reptes físics i emocionals dels intèrprets: l'adaptació al pas de temps, la maternitat i tot allò que condiciona i enriqueix la vida de l'artista.
Al llarg dels anys, Helena Martín ha triomfat en escenaris de la Xina i el Japó, ha creat coreografies aclamades i ha deixat empremta en el món de la dansa. Però, per damunt de tot, després d'aquest recorregut professional i artístic, és una mare molt especial.