Robos de película, esta semana en 'Historia de nuestro cine'

‘Historia de nuestro cine’ girará este viernes en torno a la comedia con la emisión de ‘El robo más grande jamás contado’, una disparatada historia que tiene como punto de partida el robo del Guernica. Su director, Daniel Monzón, y uno de los miembros de la banda de ladrones de la película, que es, además, uno de los actores más admirados y queridos de nuestro país, Antonio Resines, serán los invitados a la charla de la noche.

La presentación de ‘El robo más grande jamás contado’ correrá a cargo de Daniel Monzón.

Antonio Resines, Elena S. Sánchez y Daniel Monzón

En el elenco protagonista de ‘El robo más grande jamás contado’ destacan, junto a Resines, Neus Asensi y Manuel Manquiña. Lucas Santos, alias "el Santo", es un ladrón de pacotilla que entra y sale continuamente de la cárcel. Harto de robos chapuceros, sueña con dar un golpe que lo convierta en protagonista de todos los medios de comunicación. Su esposa es una mujer comprensiva y dulce que trabaja como estríper ocasional en un club nocturno. Tras montar una disparatada banda de inexpertos ladrones, Lucas decide robar el cuadro más valioso del Museo Nacional de Arte Reina Sofía: el Guernica.