'Documentos TV' estrena 'Irak, tierra de milicias'

‘Documentos TV’ estrena esta semana ‘Irak, tierra de milicias’, un documental de investigación que revela cómo estas facciones, institucionalizadas como un sistema paralelo al Estado, controlan a la sociedad iraquí.

El 10 de junio de 2014, grupos yihadistas tomaron el control de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak. Antes, habían conquistado Faluya y Ramadi e instauraron un califato islámico en territorios sirios e iraquíes. El Ejército de Irak cayó en cuestión de días y los combatientes extremistas suníes de Dáesh avanzaban hacia la capital. “Si Bagdad caía, todo estaría perdido”, recuerda el general de milicia Al-Hamdani. Ante la catástrofe, el ayatolá Al-Sistani emitió una fetua que llamaba a un levantamiento masivo de los jóvenes iraquíes para luchar contra Dáesh y se crearon las llamadas Unidades de Movilización Popular. “Estábamos felices al ver cómo tanta gente se unía a las fuerzas de seguridad”, cuenta Hussam Ali Faris, excombatiente de esta facción. Pero detrás de dichas milicias estaba Irán. El régimen chiita de Teherán las financiaba con armas y personal para defender a sus correligionarios iraquíes y proteger sus fronteras de los yihadistas. Irán se unía así a la guerra contra Dáesh.

Fragmento del documental 'Irak, tierra de milicias' RTVE

Haciendo un frente común, en 2014, Estados Unidos suspendió su enfrentamiento con el régimen de los ayatolás y lideró una coalición internacional de más de veinte países contra los yihadistas a los que bombardearon masivamente, mientras en tierra se recuperaban ciudades. En medio de estas victorias surgieron dos figuras emblemáticas que lideraban las milicias: el general Soleimani y su lugarteniente, Abou Mahdi al-Mohandis que, en 2020, cumpliendo una orden del presidente Trump, murieron en un doble atentado. “Fue un acto concebido para evitar otro conflicto mayor, tanto en Irak como entre Estados Unidos e Irán”, sostiene el exsubsecretario de Estado Thomas Shanon. “No queríamos un gobierno chiita de milicias pro-iraníes en Bagdad”, asegura el que fuera embajador estadounidense en Teherán entre 2016 y 2019.

La victoria final sobre Dáesh, en diciembre de 2017, auguraba la desmovilización de estas facciones, pero hoy, no solo no se han desactivado, sino que continúan armadas hasta los dientes sometiendo a Irak bajo su control. Se presentan como un órgano de seguridad que solo responde a las órdenes del gobierno iraquí. Sin embargo, estas facciones forman un grupo heterogéneo, a veces enfrentadas entre sí y cada una con su líder que dominan con mano de hierro todos los ámbitos públicos iraquíes. “La realidad es que actualmente las Unidades de movilización Popular forman parte del tejido político actual”, advierte Vali Nasr, especialista en Oriente Medio de la Universidad Johns Hopkins.