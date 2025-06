'Documentos TV' estrena 'Esperanza' y explora la realidad de Sudán del Sur

‘Documentos TV’ estrena ‘Esperanza’, sobre Sudán del Sur, una de las regiones más conflictivas del planeta, donde la población sufre una inacabable y cruenta guerra civil. Un retrato del país de la mano de cuatro refugiados que luchan por la justicia y la paz.

En 2011, Sudán del Sur votó su referéndum de independencia por una abrumadora mayoría, casi un 99% a favor. El presidente sudanés, Omar al-Bashir, aceptó la división del país, el 9 de julio de 2011, cuando se proclamó la República de Sudán del Sur. Nacía el estado más joven del mundo. Pero la paz no duró más de dos años.

En 2013, la lucha por el poder político entre el presidente Kiir y su antiguo adjunto, Machar, desencadenó enfrentamientos que, unidos a la corrupción y al debilitamiento de las instituciones, dieron lugar a una guerra civil. Lo explica Brian Adeba, asesor político de la organización The Sentry, que forma parte de la Fundación Clooney para la Justicia y lleva años denunciando las violaciones de derechos humanos contra la población civil en Sudán del Sur. Sus líderes han incurrido en actuaciones similares a las del anterior gobierno: “Atrocidades masivas contra sus ciudadanos, hambrunas y violaciones, todo ello, mientras saqueaban los recursos del estado y se enriquecían junto a sus familias”, acusa el actor George Clooney, uno de los fundadores de The Sentry. “Sí, la guerra es rentable”, concluye el asesor político Adeba.

Interminable guerra civil

Durante algo más de seis años, los sursudaneses fueron sometidos a una interminable guerra civil especialmente despiadada para jóvenes y niños. Los supervivientes de la barbarie fueron desplazados a campos de refugiados en Uganda como el de Rhino, uno de los más grandes del mundo. Allí encontraron Susan, Gloria, Emma y Anthony. “Si trabajo para mi comunidad podemos conseguir la paz”, anuncia Susan, una defensora de los derechos de las mujeres, contra la violación y los matrimonios de niñas por dinero.

Gloria es otra de estas mujeres, cuyos retos diarios inspiran a otros a no rendirse. “Todo el trauma que he sufrido durante la guerra me ha hecho soñar con ser abogada a toda costa”, subraya esta joven que este año ha comenzado la carrera. La familia de Anthony fue asesinada cuando él tenía solo 10 años. “Nos llevaron a Etiopía y allí nos entrenaron para convertirnos en niños soldado”, relata este refugiado que hoy es pastor en el campo de refugiados. Emma sufrió lo indecible para llegar a Rhino. Pero, una vez allí, “sé que algún día la vida me sonreirá”, cuenta. “La historia de la esperanza está escrita con letras grandes en Sudán del Sur”, profetiza Brian Adeba.