Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 14 de octubre
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Euromillones en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 14 de octubre fue la siguiente:
43 - 31 - 10 - 20 - 47 - 3. Complementario: 38. Reintegro: 8. Con una recaudación de 2.174.342,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|2
|68.467,82
|Tercera (4)
|60
|1.141,13
|Cuarta (4)
|3.871
| 26,53
|Quinta (3)
|73.444
|4,00
|Reintegro
| 430.493
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
8 - 5 - 18 - 16 - 14 Estrellas: 10 - 3
Con una recaudación de 35.880.765,80 euros no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 28 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Rota (Cádiz).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|2
|234.122,00
|TERCERA (5+0)
|8
| 13.679,54
|CUARTA (4+2)
|26
|1.311,03
|QUINTA (4+1)
|708
|88,69
|SEXTA (3+2)
|1.318
|50,36
|SEPTIMA (4+0)
| 1.702
|27,41
|OCTAVA (2+2)
|17.604
|13,25
|NOVENA (3+1)
|27.890
|9,33
|DECIMA (3+0)
|67.762
|7,15
|UNDECIMA (1+2)
|87.453
|6,71
|DUODECIMA (2+1)
|372.233
|4,96
|DECIMOTERCERA (2+0)
|876.026
|3,40
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.