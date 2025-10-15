Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
RTVE Loterías

Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 14 de octubre

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Euromillones: 14/10/2025 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 14/10/2025
RTVE

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 14 de octubre fue la siguiente:

43 - 31 - 10 - 20 - 47 - 3. Complementario: 38. Reintegro: 8. Con una recaudación de 2.174.342,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 2 68.467,82
Tercera (4) 60 1.141,13
Cuarta (4) 3.871 26,53
Quinta (3) 73.444 4,00
Reintegro 430.493
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

8 - 5 - 18 - 16 - 14 Estrellas: 10 - 3

Con una recaudación de 35.880.765,80 euros no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 28 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Rota (Cádiz).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 2 234.122,00
TERCERA (5+0) 8 13.679,54
CUARTA (4+2) 26 1.311,03
QUINTA (4+1) 708 88,69
SEXTA (3+2) 1.318 50,36
SEPTIMA (4+0) 1.702
 27,41
OCTAVA (2+2) 17.604 13,25
NOVENA (3+1) 27.890 9,33
DECIMA (3+0) 67.762 7,15
UNDECIMA (1+2) 87.453 6,71
DUODECIMA (2+1) 372.233 4,96
DECIMOTERCERA (2+0) 876.026 3,40

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: