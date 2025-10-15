Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 14 de octubre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 14 de octubre fue la siguiente:

43 - 31 - 10 - 20 - 47 - 3. Complementario: 38. Reintegro: 8. Con una recaudación de 2.174.342,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 2 68.467,82 Tercera (4) 60 1.141,13 Cuarta (4) 3.871 26,53

Quinta (3) 73.444 4,00 Reintegro 430.493

0,50