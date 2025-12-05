Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 4 de diciembre

Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker del 04/12/2025
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 4 de diciembre fue la siguiente:

19 - 30 - 43 - 7 - 11 - 48. Complementario: 31. Reintegro: 4.

Con una recaudación de 2.618.632,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 2 80.073,67
Tercera (5) 100 800,74
Cuarta (4) 5.260
 22,83
Quinta (3) 94.412 4,00
Reintegro 523.160 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

8 - 47 - 12 - 2 - 1 - 40. Complementario: 23. Reintegro: 0. Joker: 9279477

Con una recaudación de 11.457.550 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 54.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 6 35.020,82
3ª categoría (5) 172 2.239,70
4ª categoría (4) 10.225
 54,80
5ª categoría (3) 206.727 8,00
Reintegro 1.019.087
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 9279477 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 927947-/ -279477 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 92794-- / --79477 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 9279--- / ---9477 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 927---- / ----477 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 92----- / -----77 5,00
7ª (primera o última cifra) 9------ / ------7 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 86154.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 59009.

Los reintegros correspondieron al 4, 5 y 9.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

