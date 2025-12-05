Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 4 de diciembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 4 de diciembre fue la siguiente:

19 - 30 - 43 - 7 - 11 - 48. Complementario: 31. Reintegro: 4.

Con una recaudación de 2.618.632,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.000.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 2 80.073,67 Tercera (5) 100 800,74 Cuarta (4) 5.260

22,83 Quinta (3) 94.412 4,00 Reintegro 523.160 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 8 - 47 - 12 - 2 - 1 - 40. Complementario: 23. Reintegro: 0. Joker: 9279477 Con una recaudación de 11.457.550 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 54.000.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 0 BOTE 2º categoría (5+Complemetario) 6 35.020,82 3ª categoría (5) 172 2.239,70 4ª categoría (4) 10.225

54,80 5ª categoría (3) 206.727 8,00 Reintegro 1.019.087

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 9279477 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 927947-/ -279477 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 92794-- / --79477 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 9279--- / ---9477 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 927---- / ----477 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 92----- / -----77 5,00 7ª (primera o última cifra) 9------ / ------7 1,00