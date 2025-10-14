'Sin Gluten': Ricardo recae y la tensión sexual con Sonia va en aumento
- La serie logró en su debut un 17% de cuota, mejor estreno de una comedia en La 1 en 10 años
- Diego Martín, Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines, entre otros, en el reparto.
- Miércoles 15 de octubre, tras ‘La Revuelta’ en La 1 y RTVE Play
Tras el éxito en su estreno, llega la segunda gran noche de ‘Sin Gluten’, la nueva serie de RTVE que cuenta la historia de un chef de éxito en horas bajas, interpretado por el actor Diego Martín. Una comedia fresca y gamberra que en su nueva entrega verá crecer la tensión en la escuela de cocina y cómo surgen alianzas inesperadas. También aumentará la tensión, pero sexual, entre Ricardo y Sonia, sobre todo cuando se quedan encerrados en una cámara frigorífica…
La llegada a La 1 de la serie ‘Sin Gluten’ ha sido uno de los mejores estrenos de la temporada, con un 17% de cuota, y el mejor estreno de una comedia en La 1 en 10 años. Lideró su franja de emisión y logró una media de 1.214.000 seguidores y casi tres millones de espectadores únicos.
Capítulo 2
Jaime, el director de la escuela, decide expulsar a Ricardo por el incidente del pasado "Súperjueves", pero pronto el chef volverá a ablandar su corazón. En el centro crece la tensión y surgen nuevas alianzas inesperadas: Candela y Amina, Olga y Jacinto, Ricardo y Max… Y mientras la relación entre Sonia y Jaime se deteriora, la tensión sexual que la joven tiene con Ricardo se aviva.
A esto contribuirá el propio director de la escuela, que le pide a Sonia, su pareja, que se convierta en la sombra de Ricardo… Candela y Amina montan una fiesta en el piso tutelado; y Olga invita a Jacinto a una velada romántica.
‘Sin Gluten’
‘Sin Gluten’ es una comedia que cuenta la historia de un chef de éxito que baja a los infiernos, interpretado por el actor Diego Martín. Humor, amor, ternura y diversidad de edades y culturas se dan la mano en esta comedia fresca y gamberra.
Producida por Onza en asociación con RTVE y Prime Video y creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo y Germán Aparicio, ‘Sin Gluten’ reúne a un elenco coral que incluye a Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero, junto a nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.