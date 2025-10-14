'Sin Gluten': Ricardo recae y la tensión sexual con Sonia va en aumento

Tras el éxito en su estreno, llega la segunda gran noche de ‘Sin Gluten’, la nueva serie de RTVE que cuenta la historia de un chef de éxito en horas bajas, interpretado por el actor Diego Martín. Una comedia fresca y gamberra que en su nueva entrega verá crecer la tensión en la escuela de cocina y cómo surgen alianzas inesperadas. También aumentará la tensión, pero sexual, entre Ricardo y Sonia, sobre todo cuando se quedan encerrados en una cámara frigorífica…

La llegada a La 1 de la serie ‘Sin Gluten’ ha sido uno de los mejores estrenos de la temporada, con un 17% de cuota, y el mejor estreno de una comedia en La 1 en 10 años. Lideró su franja de emisión y logró una media de 1.214.000 seguidores y casi tres millones de espectadores únicos.

Ricardo con sus alumnos Javier de Agustin Aldeguer

Capítulo 2 Jaime, el director de la escuela, decide expulsar a Ricardo por el incidente del pasado "Súperjueves", pero pronto el chef volverá a ablandar su corazón. En el centro crece la tensión y surgen nuevas alianzas inesperadas: Candela y Amina, Olga y Jacinto, Ricardo y Max… Y mientras la relación entre Sonia y Jaime se deteriora, la tensión sexual que la joven tiene con Ricardo se aviva. A esto contribuirá el propio director de la escuela, que le pide a Sonia, su pareja, que se convierta en la sombra de Ricardo… Candela y Amina montan una fiesta en el piso tutelado; y Olga invita a Jacinto a una velada romántica. Sin Gluten Sin Gluten - Temporada 1 - Episodio 1 El gran chef Ricardo, cancelado por borracho, vuelve a su antigua escuela de cocina para dar clases, lidiando con alumnos, colegas... y su adicción... Ver ahora