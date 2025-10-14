La 1 colidera el lunes (13,4%)

La 1 sigue imparable un día más. Este lunes, todos sus programas superaron el doble dígito y han convertido a la cadena pública en colíder del día, con un 13,4% de cuota, y líder del mes de octubre con 12,7%. Lo más visto fue ‘La Revuelta’, de David Broncano, y ‘Mañaneros’ registró su mayor cuota histórica (18,1%).

La programación de La 1 lideró en las franjas de madrugada (8,7%), mañana (18,2%), tarde (11,7%) y late night (14,4%). Por la mañana, el liderazgo vino de la mano de ‘La Hora de La 1’, con Silvia Intxaurrondo (20,8%), y ‘Mañaneros 360’, con Javier Ruiz y Adela González, que marcó su mejor cuota histórica, 18,1%, exceptuando los especiales dedicados a la DANA.

Por la tarde, ‘Directo al grano’ fue la oferta más contactada de su franja, con 2.594.000 contactos, y lideró a partir de las 17:00 horas, con un 11,3% y 921.000 espectadores de media. Y después, las series más queridas volvieron a liderar y a conquistar con sus tramas: ‘Valle Salvaje’ obtuvo un 11,3%, ‘La Promesa’, ya en su cuarta temporada, tuvo un 12,7% de cuota de pantalla.

Por la noche, ‘La Revuelta’ fue lo más visto de La 1 este lunes con 1.628.000 espectadores de media, más de 4,1 millones de contactos y 13,3% de cuota con la visita de Alberto San Juan y Ana Rivero. Después, la doble expulsión en el talent culinario ‘Masterchef Celebrity’ marcó un 13,8% y lideró su franja.

Por su parte, los informativos fueron referente un día más en su emisión simultánea en La 1 y Canal 24 horas: el Telediario Matinal (20%), con Álex Barreiro y Lorena Baeza, líder de su franja; el Telediario 1 (15,8%), con Lourdes Maldonado; y por la noche, el Telediario 2, presentado este lunes por Javier Gutiérrez (14,2%).