Tota la programació del cap de setmana de RTVE Catalunya

Aquest cap de setmana, RTVE Catalunya proposa una programació cultural, informativa i d'entreteniment per a tots els gustos i tota la família. Dissabte, 'Punts de vista' compta amb la Núria Moliner i Les Kol·lontai i a 'Noms Propis', Anna Cler entrevista la soprano Mirna Lacambra. Diumenge, Nerea Sanfe i David Fernández a 'De Carrer' visitaran carrers amb història de Girona, Altafulla, Barcelona i Lleida; Ana Boadas a 'Mapes Mentals' explora la importància de marcar límits i Pep Plaza a 'La Trampa' descobrirà la mentida de Charlie Pee.

Diumenge: carrers amb història, els límits i la còmica Charlie Pee

'De Carrer' continua el seu recorregut per Catalunya per descobrir alguns dels carrers que han creat, amb el pas del temps, el patrimoni cultural, curiositats i la història d'aquestes terres. En aquest nou capítol, Nerea Sanfe i David Fernández descobriran els carrers i places de Girona, Altafulla, Barcelona i Lleida.

Diumenge a les 13:50h a La 2

Cada vegada que cedim a les peticions dels altres i deixem de banda les nostres necessitats, ens oblidem de la persona més important de la nostra vida: nosaltres mateixos. Aquest diumenge, 'Mapes mentals', amb la presentadora Ana Boadas, explorarà la importància d'aprendre a marcar fronteres saludables en la vida personal i professional, amb testimonis reals i experts en la matèria.

Diumenge a les 14:40h a La 2

A 'La Trampa', el convidat explica moltes coses, la gran majoria desconegudes per al públic. Entre totes aquestes històries n’hi haurà una que serà mentida i que caldrà endevinar. En aquest capítol, Pep Plaza conversa amb la còmica i guionista Charlie Pee, qui passa per 'La Trampa' per explicar algunes de les seves vivències més curioses i sorprenents. La Charlie va treballar amb el gran Xavier Sarda i podríem dir que va passar una nit de festa 'complicada' amb C. Tangana; però ¿serà tot veritat?

Diumenge a les 15:10h a La 2