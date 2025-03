La soprano Mirna Lacambra, a 'Noms propis'

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista la soprano Mirna Lacambra. Fundadora d'Amics de l'Òpera de Sabadell i de l'Orquestra Simfònica del Vallès, parlarà de la seva àmplia trajectòria pels millors escenaris europeus, de Montserrat Caballé i de les seves iniciatives per acostar l'òpera al gran públic.

La sabadellenca, nascuda l'any 1933, es dedica al cant per culpa de la seva professora de piano: "Li va semblar que la meva veu era important i sense dir-me res em va matricular al conservatori de cant". A les classes del conservatori del Liceu va coincidir amb Montserrat Caballé, de qui va ser molt amiga i a qui estimava molt.

Va fer algunes primeres actuacions al Liceu i després va tenir molt d'èxit al Teatro de la Zarzuela amb 'La vida breve' i 'La calesera', reconeix a 'Noms propis' que va ser un gran aprenentatge que li va permetre fer el salt a l'estranger.

Considerada una de les millors sopranos del país, sempre ha volgut apropar l'òpera al gran públic. L'any 1982 va fundar l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i més tard l'Orquestra Simfònica del Vallès. Durant més de 42 anys ha sigut directora artística de la Temporada Òpera a Catalunya.

Ha estat guardonada amb la Medalla al Mèrit cultural de l'Ajuntament de Sabadell, la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or del Cercle del Liceu.