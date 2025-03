Posar límits, aquesta setmana a 'Mapes mentals'

'Mapes mentals' és un programa de RTVE Catalunya que endreçant idees i emocions vol contribuir a millorar el benestar psicològic i emocional. S'emet els diumenges a La 2.

Cada vegada que cedim a les peticions dels altres i deixem de banda les nostres necessitats, ens oblidem de la persona més important de la nostra vida: nosaltres mateixos. Aquest diumenge, 'Mapes mentals', amb la presentadora Ana Boadas, explorarà la importància d'aprendre a marcar fronteres saludables en la vida personal i professional, amb testimonis reals i experts en la matèria.

L'actriu Àgata Roca compartirà la seva experiència revelant anècdotes sobre com ha aconseguit posar límits tant a la feina com a casa. Per què ens costa tant dir "no"? La psicòloga Alba Cardalda ajudarà a identificar els nostres límits i a comunicar-los de manera efectiva i empàtica, amb exemples pràctics.

Ana Boadas i la psicòloga Alba Cardalda, a 'Mapes mentals'

A més, la pedagoga Eva Bach explicarà les repercussions d’educar els fills sense marcar-los uns límits clars, i la psicòloga Joana Frigolé oferirà consells per a aquelles persones que tenen dificultats a l'hora de posar límits.