'Punts de vista' reivindica el 8M amb un especial en clau femenina

'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Juan Fermín Gómez.

En el marc del 8M, 'Punts de vista' prepara un programa cultural centrat en la figura de la dona. Tània Sarrias entrevista l'arquitecta, divulgadora i música Núria Moliner, i el grup musical Les Kol·lontai actua en directe. A més, la col·laboradora Dolo Beltran proposa diverses opcions d'oci amb enfocament feminista a la seva secció 'Punts perduts'.

Aquesta setmana torna a 'Punts de vista' una de les antigues col·laboradores del programa, Núria Moliner, per presentar el llibre 'Deu cases, deu nits'. En aquesta obra recull les seves impressions de l'experiència de passar 24 hores en edificis emblemàtics com els de Benedetta Tagliabue i Enric Miralles, la Casa Burés, la Casa Coderch, la Casa Gomis o el taller de Miró, a Palma. Moliner és arquitecta, també canta amb el grup 'Intana' i és la guitarrista del grup 'Delafé y las flores azules'.

També passen pel programa Les Kol·lontai, el grup de música format per les cantautores Meritxell Gené i Ivette Nadal. El nom de la banda es deu a la feminista i política comunista soviètica Aleksandra Kol·lontai. En la seva visita, interpretaran 'Adelerades de desig', cançó del seu darrer disc, 'Adelarades'.

A més, s'emetran diversos reportatges sota una òptica femenina, com el d'un taller de ceràmica per a dones immigrants, el projecte musical Joana Dark, i el documental 'Mujeres calvas', on es relata l'experiència de dones amb alopècia femenina, que lluiten per la visibilització i la normalització dels seus cossos.

Per acabar, la col·laboradora Dolo Beltran ens porta diverses propostes d'oci en clau feminista, a la seva secció 'Punts perduts'.