'Va de verd' és el programa de RTVE Catalunya dedicat a les plantes. Presentat per Maria Gómez i dirigit per David Ruiz, s'emet els diumenges a La 2.

'Va de verd' dedica el programa d’aquesta setmana als productes que es poden collir de la terra i consumir-los directament, siguin frescos o amb un cop de foc. Cada vegada més, tant particulars com restaurants, apliquen aquesta filosofia i es fan un hort per autoabastir-se.

És possible preparar una amanida només amb fulles i brots silvestres? Com afecta a un restaurant quan l’hort no produeix allò que se n’espera? Com i quan hem de collir els productes per evitar que es facin malbé? La Maria Gómez ens donarà resposta a aquestes preguntes.

L'equip viatjarà fins a la Vall de Bianya, a Olot, per conèixer l’hort del Restaurant Les Cols. Amb dues estrelles Michelin i una estrella verda, aquest establiment confecciona el seu menú d’alta cuina a base de productes de temporada que cultiven ells mateixos. La Maria Gómez els acompanyarà en la seva rutina diària de collir verdures, fulles i brots.

També coneixerem a 'Va de verd' la Maria Hernández i el Martí Rosàs, una parella de cuiners que al seu restaurant, Ca la Maria, cuinen amb productes propis per tal de poder aprofitar tots els components. Ells consideren que comprats poden arribar malmesos o sense gust per poder fer segons quines elaboracions.

Els 'molys' del programa ens parlaran també d'aquests aliments de la terra. L’Alex Galmes del @ecohuertodealex ens ensenyarà a cultivar varietats d’enciam. Amb en Xesco Bueno, del restaurant Ca L’Esteve, veurem com fer un arròs amb ortigues i en Pablo Pascual ens descobrirà el caviar cítric, un producte de cultiu de luxe.

Finalment, la Maria Gómez, acompanyada d'en Bernat Martí, expert en espècies silvestres comestibles, aniran al bosc amb un cistell i un repte: fer-se una amanida.