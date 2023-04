Ahir a la tarda, en el marc del BCN Film Fest, es va presentar un avançament de la sèrie documental 'Terenci. La fabulación infinita', una coproducció de RTVE amb Filmin i Mañana que fa un repàs a la vida i obra de Terenci Moix.

Després de visionar-ne un avançament, a la sala Oriol Bohigas de l'Ateneu Barcelonès, va tenir lloc una taula rodona on hi van participar Marta Lallana, directora del projecte; Álvaro Augusto, guionista de la sèrie documental; Oriol Nolis, director de RTVE Catalunya; Juan Carlos Tous, CEO de Filmin; i Carlos Mir, periodista, amb el crític de cinema Salvador Llopart com a moderador.

Durant la seva intervenció, Oriol Nolis va remarcar que RTVE no va dubtar en cap moment en implicar-se en el projecte: "Tots teníem, com a societat i com a país, un gran deute amb el Terenci. És com si en els últims anys hagués quedat una mica apagada la seva figura i la seva influència. Pels que hem crescut amb els seus programes de televisió i amb els seus llibres, ha sigut un referent que a vegades trobo a faltar en el moment actual". Nolis també ha defensat que cal reivindicar-lo no només com a escriptor, sinó també com a comunicador: "Terenci va participar en programes que tant de bo poguéssim tornar a fer, com 'Terenci a la fresca' o 'Más estrellas que en el cielo'. Els documents i les entrevistes que ell feia són història de la televisió". "Era molt important que RTVE participés en el projecte. En aquell moment era l’única televisió i per tant hi havíem de ser", ha afegit.

Oriol Nolis rtve catalunya

Per la seva banda, Juan Carlos Tous ha explicat que es van implicar en aquest projecte perquè "s'havia que donar llum a un personatge com el Terenci". "Creiem que hi ha generacions noves que no han sabut res d'ell, que no han vist res d'ell i que era necessari que se’n parlés, tornar-lo a posar en valor per la seva implicació amb els moviments socials". Ha afegit que és una producció que "s'ha de fer des d'aquí, amb el cor, com han posat els seus creadors i amb molta força com la de RTVE buscant i remenant els arxius que demanaven i facilitant que tot això sortís".

Els creadors del projecte Marta Lallana i Álvaro Augusto han recalcat que un dels reptes de la sèrie és atrapar a les noves generacions i que puguin conèixer qui va ser Terenci Moix. Augusto ha destacat que "va ser un pioner als anys 70, que va dibuixar el que serien les pròximes generacions i la seva manera de mostrar-se, sense complexos".

Sobre la sèrie Marta Lallana ha desvetllat: "Terenci ensenya el que vol ensenyar, és una cosa molt valuosa que es va descobrint al llarg dels capítols. A més, ara vivim un moment on la tradició i la novetat estan en continua barreja, això és una cosa que Terenci feia tota l'estona i la sèrie també ho vol reflectir". Ha afegit que vol ser una proposta arriscada, "tot un desafiament, endreçar una vida i aportar-li valor dramàtic" i que treballa des de les llums i les ombres del personatge".

A la presentació també hi ha participat Conxita Casanovas, directora del BCN Film Fest i directora del programa 'Va de cine' de Ràdio 4.