RTVE suma cinc pel·lícules participades al BCN Film Fest

El Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi celebra la seva setena edició que inclou 70 títols nacionals i internacionals entre les vuit seccions del certamen. Cinc d'elles estan participades per RTVE: 'Els encantats', 'La manzana de oro', 'Las buenas compañías', 'Alguien que cuide de mí' y 'Sica'.

A la Secció Oficial, fora de competició, RTVE participa amb 'Alguien que cuide de mí', dirigida per Elvira Lindo i Daniela Fejerman, protagonitzada per Aura Garrido, Emma Suárez i Magüi Mira, i que arribarà als cinemes el proper 28 d'abril; 'Las buenas compañías' de Sílvia Munt protagonitzada per Alicia Falcó, Itziar Ituño i Elena Tarrats, que s'estrenarà el 5 de maig; i 'La manzana de oro', adaptació cinematogràfica de Jaime Chávarri de la novel·la 'Ávidas pretensiones' de Fernando Aramburu, protagonitzada per Sergi López, Marta Nieto i Adrián Lastra, prevista d'estrena per setembre.

A la Secció Zona Oberta s'inclou 'Els encantats', d'Elena Trapé, amb Laia Costa, Pep Cruz i Aina Clotet com a protagonistes. S'estrena als cinemes el 2 de juny. Una altra de les pel·lícules participades per RTVE, serà el film encarregat de la cloenda del festival 'Sica'. Una producció dirigida per Carla Subirana i protagonitzada per Thais García Blanco i Núria Prims, que arribarà a les sales el 19 de maig.