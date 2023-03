'La bona sort', aquesta setmana a 'Mapes mentals'

'Mapes mentals' és un programa de RTVE Catalunya que endreçant idees i emocions vol contribuir a millorar el benestar psicològic i emocional. S'emet els diumenges a La 2.

Aquesta setmana, a 'Mapes mentals', Ana Boadas es planteja si la sort existeix. Per aclarir-ho entrevista el divulgador científic Joan Anton Català, l'exfutbolista Joan Capdevila, i altres experts i testimonis.

La bona sort existeix o l’hem de fabricar? Què és el pensament màgic? És bo o dolent que el tinguem els adults? Què hi ha darrere les supersticions? Podem analitzar la sort científicament o tot es basa en el càlcul de probabilitats?

El divulgador científic Joan Anton Catala explica que l'atzar és intrínsec a la natura RTVE Catalunya

Joan Anton Català és llicenciat en Química, especialitzat en Quàntica, té un màster en Astronomia i Astrofísica, i es dedica a la divulgació científica. Ana Boadas l'entrevista per esbrinar per què segons la ciència la sort no té sentit.

Joan Capdevila es considera afortunat al futbol i a la vida RTVE Catalunya

L’exfutbolista Joan Capdevila se sent afortunat. Va formar part de l'equip que es va emportar l'Eurocopa del 2088 i el Mundial del 2010. Ha publicat una biografia titulada 'La sort', en la qual explica tots els factors que van condicionar la seva trajectòria.

A 'Mapes mentals' també hi intervindrà la psicòloga Blanca Bueno, que explicarà què és el pensament màgic. I la periodista i consultora empresarial Txell Costa donarà eines per afrontar el fracàs.